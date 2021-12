Диетолог назвала завтрак, ускоряющий процессы старения

Одним из худших продуктов для завтрака являются хлопья с сахаром. Многие выбирают этот вариант по утрам, поскольку времени на полноценный прием пищи не так много, однако такой завтрак лишь ускоряет процессы старения организма.

О вреде хлопьев на завтрак предупредила врач-диетолог Кортни Д'Анджело, пишет портал Eat This, Not That. В них содержится большое количество сахара и рафинированная мука. Врач ссылается на обзор, опубликованный в научном журнале, где говорится о том, что избыток сахара в рационе стимулирует выработку так называемых конечных продуктов гликирования (Advanced glycation end-products, AGEs), которые являются одним из факторов старения и развития хронических заболеваний.

Диетолог предупредила, что чем больше сахара и рафинированной муки употребляет человек, тем выше его шансы получить хронические воспаления и проблемы с кишечником.

Стоит отказаться от сладких хлопьев с молоком в пользу обычной овсянки, посоветовала врач. К каше можно добавить различные продукты, чтобы сделать ее более полезной и питательной. Например, сывороточный протеин продлит чувство сытости. Фрукты станут источником антиоксидантов, а льняные семена обеспечат поступление ненасыщенных жирных кислот Омега-3, которые играют огромную роль в здоровье сердца и мозга.