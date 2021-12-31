"Газпром" в последний момент вывел актив на 1 млрд евро из Нидерландов

С 1 января 2022 года прекращается действие соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения. За трое суток до наступления срока "Газпром" успел вывести из-под голландской юрисдикции актив, оцененный более чем в один млрд евро.

Речь идет о доли в компании в "Ачим девелопмент", которая является оператором освоения двух участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. "Газпрому" в ней принадлежит 24,98% акций. Она была оформлена на Gazprom Finance BV в Нидерландах, но с 29 декабря перерегистрирована на отечественный "Газпром Капитал", пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные системы СПАРК.

Разрыв налогового соглашения с Нидерландами, которое действовало с конца 1996 года, произошел в мае. Причиной стал отказ Нидерландов повысить ставку налога на дивиденды и проценты, чтобы уровнять условия соглашений с теми государствами, которые к тому моменту уже одобрили их в переговорах с РФ - это Кипр, Люксембург и Мальта.

В Минфине РФ тогда поясняли, что при действии старых условий соглашения об избежании двойного налогообложения компании могут выводить прибыль из страны по эффективной ставке 2-3%, в то время как в самой России ставка для юрлиц по дивидендам составляет 15%, по процентам - 20%. С наступающего года ставка при выводе прибыли в Нидерланды сравняется с общероссийской.