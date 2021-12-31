В Кремле назвали полезным телефонный разговор Путина и Байдена

"В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне" - отмечается в тексте, размещенном на сайте Кремля.

Российский лидер подробно пояснил принципиальные подходы, заложенные в основу российских проектов договоренностей с США и НАТО. "Подчеркнуто, что результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ", - также указывается в сообщении.

Путин и Байден выразили обоюдную готовность к диалогу по вопросам безопасности. "Подтверждено, что переговоры состоятся сначала в Женеве 9-10 января, а затем в рамках Совета Россия - НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ", - сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается также, что Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе "и в мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения".

Кроме того, с российской стороны был дан ответ на упомянутый Байденом вариант принятия "масштабных" санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. "В частности, сказано, что это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений", - говорится в сообщении Кремля.