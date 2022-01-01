"Газпром" вновь не забронировал мощности трубы "Ямала-Европы"

"Газпром" вновь не забронировал мощности трубы из-за отсутствия заявок на прокачку газа по трубопроводу "Ямал - Европа" через территорию Польши в Германию, в связи с чем она продолжает работать в реверсном режиме. Об этом свидетельствуют результаты дополнительной сессии аукциона на площадке GSA Platform.

Эта ситуация сохраняется с 20 декабря. Причина - отказ европейских потребителей покупать газ по высоким ценам сверх уже выбранных контрактных объемов. Из-за пришедших в Европу холодов и двукратного падения выработки электроэнергии ветряками цены на газ в регионе в декабре резко взлетели. На пике подорожания цена за тысячу кубометров превышала 2200 долларов. Правда уже накануне Нового года стоимость газа на торгах опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов 25 декабря заявлял, что компания готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота. По его словам, "Газпром" не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.