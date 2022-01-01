Новости

Умер актер Сергей Сакания 19:48
На 100-м году жизни умерла шестикратный лауреат "Эмми" Бетти Уайт 19:31
Умер автор детективов Эндрю Ваксс 31.12.2021
Умер режиссер "Ералаша" Владимир Гориккер 31.12.2021
Умер актер из "Графа Монте-Кристо" и "Суспирии" Ренато Скарпа 31.12.2021

Вышел новогодний спецвыпуск "Постановки" с Теннантом и Шином

Новости
    01.01.2022, 19:37
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ BritBoxUK Фото: youtube.com/ BritBoxUK
Фото: youtube.com/ BritBoxUK

Майкл Шин и Дэвид Теннант, завязавшие искреннюю дружбу со времени съемок "Благих знамений" (Good Omens) по одноименному произведению Терри Пратчетта и Нила Геймана, порадовали поклонников "Постановки" (Staged), еще одного сериала с их участием, новогодним спецэпизодом.

В небольшом сюжете продолжительностью менее десяти минут Шин и Теннант совместно со своими спутницами жизни устраивают телеконференцию, поздравляют друг друга и с наступающими праздниками, а также выражают надежду на то, что грядущий год будет лучше двух предыдущих. Особую трогательность происходящему придает их облик - Шин по-прежнему белокур как Азирафаэль, а Теннант хвастает рыжиной, характерной для Кроули. В ход идут шутки над былым соперничеством и ревностью (именно это обстоятельство и было остроумно обыграно в двух сезонах). Затем они признаются во взаимной нелюбви к режиссеру Саймону, отчего их единение и благодушие крепнет на глазах.

Тут подключается Саймон, который моментально становится жертвой шуток и насмешек, переходящих в откровенные нападки. Саймон обороняется, что-то лепечет, потом и вовсе теряют дар речи - его обвиняют чуть ли не в заговоре с BBC (запуск сезонов странным образом предшествовал локдаунам, а предвестниками третьей волны остановки экономики они быть не хотят). По ходу дела выясняется, что Саймон еще и интриган: он фактически взял в свои руки правления и отсек от сотрудничества других лиц, потенциально заинтересованных в проекте.

А пока - с нетерпением ждем третьего сезона, проникаемся праздничным настроением и пытаемся выяснить происхождение существительного shenaningan. И не забываем, что "Благие знамения" скоро тоже получат продолжение.

Новости

Вышел трейлер-фичуретка новогоднего фильма "Гарри Поттер" 31.12.2021
Исполнитель песни Felicita Аль Бано заразился коронавирусом 30.12.2021
"Амедиатека" назвала самые просматриваемые сериалы за 2021 год 30.12.2021
"Соколиный глаз" побил рекорд по числу убийств в киновселенной Marvel 30.12.2021
⧣ сериалы
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Итоги 2021 года: лучшие новые сериалы по версии "Кинократии", часть 2 29.12.2021
Итоги 2021 года: лучшие новые сериалы по версии "Кинократии", часть 1 29.12.2021
⧣ экранизации
Фото: Предоставлено Viasat
"Майор Гром" вошел в топ-21 просматриваемых фильмов на Netflix за год 29.12.2021