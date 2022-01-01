Вышел новогодний спецвыпуск "Постановки" с Теннантом и Шином

Майкл Шин и Дэвид Теннант, завязавшие искреннюю дружбу со времени съемок "Благих знамений" (Good Omens) по одноименному произведению Терри Пратчетта и Нила Геймана, порадовали поклонников "Постановки" (Staged), еще одного сериала с их участием, новогодним спецэпизодом.

В небольшом сюжете продолжительностью менее десяти минут Шин и Теннант совместно со своими спутницами жизни устраивают телеконференцию, поздравляют друг друга и с наступающими праздниками, а также выражают надежду на то, что грядущий год будет лучше двух предыдущих. Особую трогательность происходящему придает их облик - Шин по-прежнему белокур как Азирафаэль, а Теннант хвастает рыжиной, характерной для Кроули. В ход идут шутки над былым соперничеством и ревностью (именно это обстоятельство и было остроумно обыграно в двух сезонах). Затем они признаются во взаимной нелюбви к режиссеру Саймону, отчего их единение и благодушие крепнет на глазах.

Тут подключается Саймон, который моментально становится жертвой шуток и насмешек, переходящих в откровенные нападки. Саймон обороняется, что-то лепечет, потом и вовсе теряют дар речи - его обвиняют чуть ли не в заговоре с BBC (запуск сезонов странным образом предшествовал локдаунам, а предвестниками третьей волны остановки экономики они быть не хотят). По ходу дела выясняется, что Саймон еще и интриган: он фактически взял в свои руки правления и отсек от сотрудничества других лиц, потенциально заинтересованных в проекте.

А пока - с нетерпением ждем третьего сезона, проникаемся праздничным настроением и пытаемся выяснить происхождение существительного shenaningan. И не забываем, что "Благие знамения" скоро тоже получат продолжение.