Сериал "Постановка" с Шином и Теннантом хотят продлить на 3-й сезон

Остроумный британский сериал "Постановка" (Staged), порожденный реалиями ушедшего года и введенными во многих странах - в том числе в Соединенном Королевстве - локдаунами, может быть продлен на третий сезон. Об этом пишет издание Radio Times.

Первый сезон сериала рассказал о карантинных буднях двух актеров, оставшихся без работы. В качестве этих персонажей выступили Майкл Шин и Дэвид Теннант, к которым присоединились их спутницы жизни - Анна Лундберг и Джорджия Теннант соответственно. При всей ограниченности изобразительных средств, доступных при съемках десктопных сериалов, первый сезон удался на славу, не в последнюю очередь благодаря удивительной сыгранности валлийца Шина и шотландца Теннанта (до этого они вместе работали в "Благих знамениях"), превративших полушуточное заочное "кельтское" противостояние в соревнование в остроумии.

Второй сезон, вышедший в начале января, был посвящен попытке переработки сериала для американской аудитории с другими актерами, что вывело на передний план противостояние между исполнителями двух главных ролей. Учитывая этот фактор, создать что-то оригинальное в очередном сезоне представляется достаточно сложным. Однако новый локдаун, введенный, к возмущению британцев, в конце 2020 года, всколыхнул клаустрофобные переживания многих и тем самым актуализировал основную сюжетную линию проекта.

По мнению режиссера и главного сценариста Саймона Эванса (сыгравшего в сериале недотепистую версию себя под тем же именем), третий сезон в силу сложившихся обстоятельств вполне возможен. Он подчеркнул, что если ему представится шанс написать сценарий для Шина с Теннантом, он с радостью ухватится за такую возможность. Тем более что этот блестящий дуэт способен раза в два улучшить сценарий благодаря своей мастерской актерской игре. Эванс также сказал, что не прочь снять и спецэпизод, только для этого должны совпасть сразу несколько факторов - подходящая идея в наличии и удачный момент для реализации задуманного. Испортить впечатление от проделанной работы одним нечаянным движением было бы непростительной оплошностью.

Эванс не преминул подчеркнуть, что телепроекты для него - относительно новая сфера приложения профессиональных навыков, так как ранее ему приходилось работать по большей части с театральными проектами, а до этого он и вовсе был фокусником. Режиссер также попросил не обвинять его в лицемерии, если через какое-то время после выхода интервью в свет окажется, что компания BBC уже продлила "Постановку" на третий сезон, если даже это так, ему об этом ничего не известно.