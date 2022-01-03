В Минске пройдет прямая трансляция "Драгоценностей" из Большого театра России

5 января в рамках проекта TheatreHD можно будет еще раз погрузиться в атмосферу настоящего чуда. В этот день покажут главную зимнюю сказку "Щелкунчик" Петра Чайковского в завораживающей постановке Лондонского Королевского балета.

Затем минчане смогут увидеть "Лебединое озеро" XXI столетия. В основе балета Анжелена Прельжокажа лежат темы больших денег, которым позволено все в области экологии и тщетной борьбы за сохранение природы. Хореограф задается вопросом: какой может быть сказка о лебеде, когда скоро не останется озер, где эта сказка могла бы случиться?

В кинотеатре "Центральный" белорусской столицы можно увидеть документальный фильм "Подсолнухи Ван Гога". Создатели покажут серию из пяти версий знаменитого натюрморта, написанных Ван Гогом в Арле.

12 января можно будет посмотреть запись "пандемийной" "Ромео и Джульетты" созданной в Королевском национальном театре всего за 17 дней. Чума, закрывшая лондонские театры в 1593 году, и "чума" нашего времени незримо переплетаются в постановке Саймона Годвина.

В середине января зрители отправятся виртуально на выставку художника, который связал своим творчеством Средневековье и Новое время и при этом остался загадкой для искусствоведов. Фильм "Удивительный мир Иеронима Босха" предлагает послесловие к выставкам, которые прошли в голландском городе Хертогенбос и в музее Прадо в Мадриде в 2016 году.

23 января из кинотеатров столицы Беларуси зрители во время прямой трансляции попадут в золотой зал Большого театра России на спектакль "Драгоценности" русского хореографа Джорджа Баланчина. История о драгоценных камнях - метафора. На самом деле, три действия спектакля посвящены трем великим балетным школам России, оказавшим влияние на становление знаменитого танцовщика и хореографа. Этот спектакль в 2017 году увидели участники торжественного собрания в День единения народов Беларуси и России в Большом театре.

В конце января покажут фильм-выставку "Сад художника: Американский импрессионизм". Принимая влияние Ренуара и Моне, американский импрессионизм, тем не менее, прокладывал собственную тропу в мире искусства. По задумке создателей фильма, изучение этого художественного направления в Америке может многое рассказать зрителю не только о его представителях, но и о самой стране.

30 января покажут фильм-выставку "Сады в живописи - от Моне до Матисса". Не упуская ни малейшей детали, от украшения стен самой выставки до собственных садов художников, таких, как сад Клода Моне в Живерни, создатели фильма отправляются в путешествие с намерением узнать всё об эволюции современного сада.