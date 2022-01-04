Что лучше: взять Toyota Land Cruiser 300 GR Sport или подождать Lexus?

Любой Land Cruiser 300 - уже даже не легенда и не мечта, а миф, модель с постера на стене подростковой спальни. Машин по рекомендованной цене нет в наличии, а на стоящие в салонах памятники ценники накручиваются уже чуть ли не вдвое. Потенциальные покупатели с пухлыми кошельками устало сидят на ступеньках дилерских центров и листают страницы онлайн-площадок.

А там ситуация не лучше. На всю большую страну на двух крупнейших классифайдах есть целых 70 объявлений, из которых больше половины уже на стадии просмотра кажутся мошенническими.

Конечно, дело не в Land Cruiser, и не в марке Toyota, это общая проблема рынка. Но стоит иметь в виду: хочется новую машину с красивых фотографий ниже по тексту - придется ждать, ждать долго. И даже не Lexus.

Пока остается лишь смотреть обзоры на YouTube. И не все из них наполнены приятными отзывами и атмосферой любви в дискуссиях под роликами. Причем если некоторые блогеры оперируют не самыми распространенными практиками (один товарищ, к примеру, яростно стучит дверцей перчаточного ящика и тыкает пальцем в податливую среднюю стойку), то другие - серьезно и с аргументами рассказывают, почему у новичка не получилось положить ветерана LC 200 на обе лопатки.

Главные аргументы против - нет гидропневматической подвески (машина стала менее комфортной на среднего качества дорогах), нет прорыва по части тормозов, нет больше двустворчатой задней двери, скучноватый звук шестицилиндровых моторов лишил автомобиль части эмоций, а капот начал мелко дрожать. Еще один важный для российского покупателя момент - пропали доналоговые версии.

Фото: Пресс-служба Toyota

Есть аргументы за, которые при перечислении должны все-таки перевешивать: моторы потеряли в объеме, но одновременно потеряли в цифрах расхода, динамика улучшилась, появились хоть какая-то реакция на руль, мультимедийная система сильно осовременилась, как и интерьер в целом, шумоизоляцию нарастили, а массу - снизили. Хорошо? Отлично, но всех, особенно владельцев текущего поколения, не убедишь.

Летом мы уже тестировали версию "Комфорт+" и юбилейную 70th Anniversary с бензиновыми моторами в Мурманской области, осенью пришла пора сесть на версию GR Sport ("Газу Рейсинг Спорт", если по-нашему), на этот раз в Дагестане.

Фото: Пресс-служба Toyota

Если коротко, GR Sport - это внедорожный флагман, одновременно самый дорогой Land Cruiser в линейке. Три блокировки, система кинетической стабилизации подвески E-KDSS, высокие юбки бамперов без окраски, диски R18 - галочка. Весь ассортимент флагманского оснащения - вторая галочка. С гоночным подразделением Toyota Gazoo Racing его связывают россыпь пластиковых шильдиков по кузову и чуть доработанные инженерами настройки рулевого управления и подвески. Снаружи машина легко отличается от других "трехсоток" ностальгической надписью TOYOTA вместо привычного овала.

Дизельный мотор F33A-TV - собственная разработка инженеров из Тоёты (имеется в виду, конечно, японский город), родство агрегата с "маздовским" в Toyota отрицают. V6 с двумя последовательными турбинами, 3,3 литра объема, 299 л.c. и 700 Нм максимального крутящего момента. Блок цилиндров - чугунный, поршни - стальные, так что остается надежда на долговечность. Только вот за качеством топлива придется следить - на дагестанских заправках (там есть даже ЮКОС, который был ликвидирован 15 лет назад) в машины залили такой лихой смеси, что электроника запускала систему очистки сажевого фильтра раз в пару часов.

Новости, что V8 в линейке не будет (и даже у Lexus), уже год, но менее грустно от этого не становится - V6 не звучит, не рычит, не фыркает. Впрочем, в цифрах восьмицилиндровое прошлое проигрывает - в 1VD-FTV было на 50 сил и 50 Нм меньше, чем в новом моторе.

Фото: Пресс-служба Toyota

До 100 км/ч тяжелый рамный внедорожник теперь разгоняется секунд за 8 (официально - 6,9), но делает это без большого энтузиазма. Бензиновая версия (3,5 литра, 415 сил), которая на бумаге обладает схожей динамикой, в реальности ощущается гораздо более шустрым автомобилем, даже без слова Sport в названии.

Дизельное дрожание на холостых присутствует, особого шума в салоне нет. По поведению на дороге GR Sport отличается нюансами - и похож на версию "Комфорт+", на которой мы уже ездили несколько месяцев назад.

Расход топлива у дизельного агрегата по понятным причинам снизился, заявленный расход в смешанном цикле теперь составляет 8,9 литра, у прошлого поколения (опять же, заявленный) - 10,2. Одна из причин - новый 10-ступенчатый "автомат" Aisin (AJA0F).

На дизельную версию в компании делают особые ставки - в прошлом поколении два из трех проданных Land Cruiser были дизельными. Со сменой цифры в генерации ситуация может измениться - налоги в обеих версиях одинаково высокие, существенной разницы между стоимостью 95-го бензина и дизтоплива тоже нет.

Фото: Пресс-служба Toyota

Консерваторы и трактористы продолжать брать свой любимый дизель, а вот владельцам-новичкам скорее приглянется бензиновая версия. Тем более разница в цене между ними несущественная. Читаем прайс-лист: GR Sport бензин - от 7 904 000 рублей, дизель - от 7 839 000 рублей.

Другое дело, что GR Sport трудно найти вживую - на упомянутых в начале текста классифайдах есть целых два таких автомобиля - один, судя по описанию, находится в Строгино, а вот на фотографиях - в неустановленном арабском государстве. Второй - праворульный, под заказ во Владивосток. Оба продавца (существуют ли они на самом деле - загадка) хотят за эти далекие варианты по 10 млн рублей.

На закуску, в качестве финального аккорда, ответ на вопрос в заголовке материала - что лучше, взять флагманский Land Cruiser 300 или подождать Lexus LX600, который обещают привезти в автосалоны в следующем году.

Фото: Пресс-служба Toyota.

У GR Sport нет (и не будет) адаптивной пневмоподвески, цифровой приборной панели, королевских (капитанских) сидений с массажом, доводчиков дверей и других атрибутов так называемого премиального сегмента.

Но у LX600 в настоящий момент нет другого важного аксессуара - ценника. Самый доступный флагман Lexus текущего поколения сейчас стоит на 2 млн дороже базовой "трехсотки". И можно предположить, что цены на LX500d и LX600 даже во входных модификациях легко могут перевалить за психологическую отметку в 10 млн рублей. В реальности за них будут просить 15-20. И это уже совсем другая лига.