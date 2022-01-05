МЧС усиливает группировку на трассе Дон из-за массовых ДТП

МЧС России усилило группировку для устранения заторов из разбитых машин на трассе "Дон". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Продолжается работа спасателей на ликвидации последствий массовых ДТП в Тульской области. На месте работает мобильная группа ГУ МЧС России по Тульской области в количестве 35 человек, 9 единиц техники и Тульского Спасцентра в составе 15 человек и 3 единицы техники тяжелого класса. В готовности находится еще дополнительно группировка Центра по проведению работ особого риска "Лидер" из 6 человек и 3 единиц техники", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, массовые аварии на федеральной автодороге М-4 в Тульской области произошли из-за сильного снегопада.

"На 217-м километре функционирует мобильный пункт обогрева. В настоящее время движение осуществляется по одной полосе, на месте ДТП сил и средств достаточно", - уточнили в МЧС.

В целом от всех экстренных ведомств области привлечено 107 человек и 34 единицы техники, в том числе инженерная техника и трактор.