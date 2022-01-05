Токаев выступит с предложениями по политической трансформации Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен выступить с предложениями по политической трансформации страны. Об этом он заявил в телеобращении к нации.

"В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ", - сказал президент.

Соответствующее заявление он сделал на фоне продолжающихся в стране акций протеста, которые переросли в беспорядки. Напомним, второго января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области начались демонстрации против резкого повышения цен в связи с переводом торговли сжиженным газом на электронные площадки и биржи. Впоследствии протесты начались и в других городах страны. Ранее Токаев отправил в отставку правительство, а также ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, в Алма-Ате и Нур-Султане.