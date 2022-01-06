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6 января 2022 г. 00:35
Общество
Текст: Артем Локалов

"Рождество в стране моей родной"

Какие русские мелодии слушать в рождественские праздники
Рождество Христово - светлый и добрый праздник, который хочется проводить с родными дома. Вести неспешные беседы за чаем и слушать хорошую музыку.

До революции в России на Рождество принято было посещать храм. В советские времена, когда боролись с религией, эту традицию почти искоренили, но вскоре после распада Советского Союза, Рождество вновь стали праздновать.
Что дарили и получали в дар на праздники наши предки

Больше того, этот день стал официальным праздником в стране - единственный из религиозных. А позже слился с продолжительными новогодними каникулами. Во время них в торговых центрах и на площадях русских городов часто звучат зарубежные новогодние и рождественские хиты. Это неплохо, но при этом русские музыкальные рождественские мелодии не так популярны. Закчастую из-за того, что о многих из них просто не знают.

Между тем, мелодии, которые прекрасно подходят для Рождества, создавались и в советское время. Например, вальс из кинофильма "Метель" по одноименной повести Александра Пушкина Георгий Свиридов написал в 1964-м году. Его произведения часто звучали в радио- и телепрограммах того времени. Спустя несколько лет после выхода фильма на экраны, Свиридов создал "Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина "Метель".

Песенку "В лесу родилась елочка", как может показаться, тоже сочинили в советское время. Но нет - текст поэтесса Раиса Кудашева написала еще в 1903-м году. Это стихотворение было опубликовано в журнале "Малютка", который издавали в Петербурге. Спустя годы, слова на музыку положил Леонид Бекман, который вообще-то был не композитором, а агрономом. После революции "Елочку" забыли, а вспомнили в 1930-х, когда советское правительство вновь разрешило праздновать Новый год и реабилитировало елку.

А о традиционном рождественском песнопении "Днесь Христос родился" вспомнили лишь в последние годы. Вот, например, как исполняет его коллектив "Отава Ё".

Когда впервые было исполнено песнопение "Днесь Христос родился", неизвестно. Но точно можно сказать, что пьеса "Святки" из цикла Петра Чайковского "Времена года" прозвучала в 1876-м году. "Святки" - это лирический вальс возле рождественской елки, создающий настроение и уют праздника Рождества.

Конечно, Петр Чайковский - это и балет "Щелкунчик". В Рождество особенно приятно слушать "Вальс цветов" и танец Феи Драже, где Чайковский впервые задействовал новый музыкальный инструмент - челесту. Благодаря ей эта мелодия стала одной из самых узнаваемых.

Оперу "Ночь перед Рождеством" Николай Римский-Корсаков создал в 1895-м году по мотивам повести Николая Гоголя. Это и "Танец звезд", и арии Оксаны и Вакулы, и самая торжественная мелодия - полонез. Она идеальна для рождественского бала.

"Время унесло тебя с собой, Рождество страны моей родной". Это из стихотворения Александра Вертинского, которое он написал в 1934-м году, будучи в эмиграции, а затем и спел. В родную страну ему позволят вернуться в 1943-м. До возвращения Рождества в Россию тогда оставалась больше, чем полвека.

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