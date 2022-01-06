Киргизия готова оказать любую помощь для стабилизации обстановки в Казахстане

Киргизия готова оказать любую посильную помощь для стабилизации обстановки в соседнем Казахстане. Такое заявление было сделано министерством иностранных дел страны.

"Киргизская Республика, исходя из крепких родственных связей двух народов и союзнических отношений двух государств, искренне заинтересована в стабильном социально-экономическом развитии и процветании Казахстана. Кыргызстан всегда был и остается рядом с братским Казахстаном и готов оказать любую посильную поддержку и помощь, как это всегда было в истории взаимоотношений наших народов. Уверены, что присущие казахстанскому народу и руководству страны мудрость и дальновидность возобладают, что будет способствовать сохранению спокойствия и согласия. Убеждены, что это возможно только путем объединения всех усилий и построения цивилизованного диалога в рамках правового поля. Сегодня как никогда важно найти взаимоприемлемое решение и не допустить дальнейшей эскалации ситуации", - говорится в заявлении.

Напомним, в Республике Казахстан уже несколько дней не стихают незаконные акции протеста. Поводом для их начала стало повышение в два раза цен на сжиженный газ. В ряде населенных пунктов беспорядки переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Митингующие заняли несколько зданий государственных учреждений и стратегических объектов.

На фоне политического кризиса президент Казахстана отправил правительство в отставку. До 19 января 2022 года в стране действует режим чрезвычайного положения.