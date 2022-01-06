Президент Узбекистана выразил поддержку руководству Казахстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудил по телефону с коллегой Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Казахстане и выразил поддержку руководству республики.

"Лидер Узбекистана еще раз подтвердил неизменную поддержку братского народа и руководства Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности и благополучия в стране", - сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

Напомним, массовые протесты в Казахстане, связанные с ростом цен на сжиженный газ, переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Президент страны Токаев отправил в отставку правительство. До 19 января 2022 года в стране действует режим чрезвычайного положения.

Токарев сообщил, что обратился к партнерам по ОДКБ c просьбой помочь преодолеть террористическую угрозу. "На самом деле это уже не угроза, а подрыв целостности государства и самое главное - это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь", - сказал президент.