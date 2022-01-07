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07.01.2022 08:45
Рубрика: Общество

Телескоп "Джеймс Уэбб" начал раскрывать зеркало

Текст: Юрий Медведев
На крупнейшей в мире космической обсерватории началась самая ответственная операция - развертывание главного зеркала.

Этот "глаз" телескопа, покрытый тонким слоем золота, имеет диаметр 6,5 метра. Отправить такую гигантскую конструкцию на орбиту невозможно - она не поместится ни в одну из современных ракет. Поэтому инженеры NASA придумали разделить зеркало на 18 лепестков и сложить их в ракету как оригами. А распуститься эти лепестки должны в космосе, на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Операция, конечно, уникальна. Ведь необходимо точно выровнять восемнадцать сегментов зеркала, чтобы они действовали как единая светособирающая поверхность. Для такой сборки используется целый набор приборов, которые должны обнаружить любую неточность и давать команду 126 приводам ее устранить - точно позиционировать, сгибать или разгибать каждый сегмент. Ожидается, что развертывание зеркала займет около десяти дней.

А ранее диспетчеры NASA успешно завершили установку солнцезащитного экрана размером с теннисный корт. Он состоит из пяти слоев, каждый толщиной с человеческий волос и покрыт отражающим металлом, чтобы уменьшить воздействие тепла от Солнца, Земли и Луны.

С телескопом "Джеймс Уэбб" связаны большие надежды ученых. Ведь он может гораздо глубже и основательней изучать Вселенную по сравнению со знаменитым телескопом "Хаббл", который уже более 30 лет находится на орбите. Дело в том, что они по разному смотрят в космос. Хаббл - это, в основном, оптический инструмент, он работает в видимом глазу спектре. Что сильно ограничивает его возможности, не позволяя изучать черные дыры, открывать экзопланеты, где может быть жизнь, подобраться к Большому взрыву - главной загадке науки.

"Уэбб" имеет такие возможности, так как смотрит в мир через инфракрасные излучение. А это совсем другой инструмент. Как говорят ученые, его можно использовать в качестве своеобразной машины времени. В астрономии - чем дальше от Земли объекты, тем они старше. Ведь свету требуется очень много времени, чтобы добраться до Земли. И если "Хаббл" заглянул назад на 13,5 миллиарда лет, то "Уэбб" проведет "раскопки" в историю Вселенной намного глубже. Насколько, сейчас даже трудно сказать. В любом случае результаты будут самые революционные. Говоря образно, Большой взрыв может оказаться на расстоянии одной руки.

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