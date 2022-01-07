Телескоп "Джеймс Уэбб" начал раскрывать зеркало

На крупнейшей в мире космической обсерватории началась самая ответственная операция - развертывание главного зеркала.

Этот "глаз" телескопа, покрытый тонким слоем золота, имеет диаметр 6,5 метра. Отправить такую гигантскую конструкцию на орбиту невозможно - она не поместится ни в одну из современных ракет. Поэтому инженеры NASA придумали разделить зеркало на 18 лепестков и сложить их в ракету как оригами. А распуститься эти лепестки должны в космосе, на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли.

Операция, конечно, уникальна. Ведь необходимо точно выровнять восемнадцать сегментов зеркала, чтобы они действовали как единая светособирающая поверхность. Для такой сборки используется целый набор приборов, которые должны обнаружить любую неточность и давать команду 126 приводам ее устранить - точно позиционировать, сгибать или разгибать каждый сегмент. Ожидается, что развертывание зеркала займет около десяти дней.

А ранее диспетчеры NASA успешно завершили установку солнцезащитного экрана размером с теннисный корт. Он состоит из пяти слоев, каждый толщиной с человеческий волос и покрыт отражающим металлом, чтобы уменьшить воздействие тепла от Солнца, Земли и Луны.

С телескопом "Джеймс Уэбб" связаны большие надежды ученых. Ведь он может гораздо глубже и основательней изучать Вселенную по сравнению со знаменитым телескопом "Хаббл", который уже более 30 лет находится на орбите. Дело в том, что они по разному смотрят в космос. Хаббл - это, в основном, оптический инструмент, он работает в видимом глазу спектре. Что сильно ограничивает его возможности, не позволяя изучать черные дыры, открывать экзопланеты, где может быть жизнь, подобраться к Большому взрыву - главной загадке науки.

"Уэбб" имеет такие возможности, так как смотрит в мир через инфракрасные излучение. А это совсем другой инструмент. Как говорят ученые, его можно использовать в качестве своеобразной машины времени. В астрономии - чем дальше от Земли объекты, тем они старше. Ведь свету требуется очень много времени, чтобы добраться до Земли. И если "Хаббл" заглянул назад на 13,5 миллиарда лет, то "Уэбб" проведет "раскопки" в историю Вселенной намного глубже. Насколько, сейчас даже трудно сказать. В любом случае результаты будут самые революционные. Говоря образно, Большой взрыв может оказаться на расстоянии одной руки.