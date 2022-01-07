"Золотой глобус" в этом году пройдет без телетрансляции и знаменитостей

Премия "Золотой глобус", которая состоится уже 9 января, в этом году пройдет в непривычном формате. Не будет ни церемонии с приглашенными знаменитостями, ни телетрансляции.

- Мероприятие будет частным и не будет транслироваться в прямом эфире, - цитирует издание Deadline представителя HFPA.

Церемония продлится примерно 90 минут, после чего вся информация о победителях будет опубликована на сайте премии и в социальных сетях.

Те, кто все-таки посетит "Золотой глобус", будут выбраны организаторами. Обязательное требование - прохождение вакцинации и ревакцинации, а также наличие отрицательного теста на коронавирус.

Напомним, в минувшем году премия "Золотой глобус" стала предметом скандала - Голливудскую ассоциацию иностранной прессы (HFPA), которая проводит это мероприятие, обвинили в нетолерантности при подборе журналистов. Многие актеры, в числе которых Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало и Том Круз, призвали бойкотировать мероприятие. А телеканал NBC, осуществляющий трансляцию "Глобуса", отказался от вещания.

Сейчас источники сообщают, что решение кардинально изменить формат мероприятия в этом году не связано проблемами с телеканалом NBC.

Ранее были объявлены номинанты премии.