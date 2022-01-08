Актриса из "Сватов" не исключает продолжения сериала

Актриса Инна Королёва, сыгравшая в сериале "Сваты" Марию Ковалёву (Будько), не исключает вероятности того, что у сериала всё-таки появится восьмой сезон.

"Я допускаю, что могут быть сняты "Сваты 8", - сказала она в рамках беседы с блогером Лизой Дидковской. При этом она подчеркнула, что это ни в коем случае не подтверждение существования реальных планов по проекту: "Это не факт, что это так. Не путайте", - сказала она, добавив, что пока никаких переговоров не было.

Она также отметила, что всем участникам было грустно расставаться после съёмок седьмого сезона, так как они сплотились действительно по-семейному.

В свою очередь исполнительница роли Жени Ковалёвой Анна Кошмал подвергла сомнению перспективы "Сватов" получить продолжение.

Между тем российские зрители резко раскритиковали финальный сезон.