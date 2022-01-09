Россиянам рассказали о новых послаблениях для должников по кредитам

В 2022 году у должников по кредитам появится возможность защитить часть своих средств от списания долгов. С 1 февраля 2022 года те, кто задолжал банкам деньги и не может вовремя их вернуть, смогут обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Об этом говорится в Федеральном законе от 29 июня 2021 г. N 234-ФЗ.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил агентству "Прайм", что гражданину нужно подать в службу судебных приставов заявление с приложением подтверждающих наличие ежемесячного дохода документов, а также указать источник этого дохода. При наличии такого заявления банк не сможет обратить взыскание на эту защищенную законом сумму. "Кроме того, при наличии у должника лиц, находящихся на иждивении, он сможет подать в суд заявление о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум", - подчеркнул эксперт.

Тем не менее, данное нововведение коснется не всех категорий должников. Например, подать соответствующее заявление в службу судебных приставов не смогут те, кто задолжал по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов; возмещении вреда, причиненного здоровью; возмещении вреда в связи со смертью кормильца; возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Пока запрещено списывать более 50 процентов заработной платы или пенсии. Однако при такой схеме для людей с доходами на уровне прожиточного минимума списание половины суммы означает, что человек фактически остается без денег. На 2022 год правительством утвержден прожиточный минимум в размере 11 тысяч 950 рублей, для трудоспособного населения - 13 тысяч 26 рублей, для детей - 11 тысяч 592 рубля, а для пенсионеров - 10 тысяч 277 рублей.