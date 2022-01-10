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10.01.2022 09:01
Рубрика: Легковые авто

Ford нашел способ бороться с дилерской жадностью

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Электрический пикап Ford F-150 Lightning, представленный в мае 2021 года, сразу же стал хитом: в декабре компании даже пришлось приостановить приём заказов, так как необходимо отработать все поступившие. Ажиотажный спрос, как правило, подстёгивает продавцов на разного рода ухищрения, чтобы "навариться", и в случае с пикапом это как раз произошло.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Дело в том, что предприимчивые дилеры Ford стали взимать с желающих купить F-150 Lightning дополнительную сумму, которая якобы позволит ускорить получение заказанного электропикапа. Разумеется, не за счёт "отката" самой компании или заведующему конвейером, а за счёт других клиентов, которым просто скажут, что срок поставки машины переносится, например, в связи с нехваткой электрокомпонентов или тяговых батарей.

В Ford, узнав об этой практике некоторых дилеров, решили предпринять меры. В письме, разосланном дистрибьюторам, компания подчеркнула, что такая модель ведения бизнеса - удар по репутации Ford Motor Company, грозящий потерей лояльности и другими последствиями. В компании припугнули отменой поставок тем дилерам, которые будут замечены в подобного рода махинациях с заказами на F-150 Lightning.

Одна из интересных особенностей контракта на поставку Ford F-150 Lightning, который заключается между дилером и клиентом: последний обязуется не перепродавать автомобиль в течение года после покупки. Таким образом, дистрибьютор может быть уверен, что спрос из-за "перекупов" не пострадает. Напомним, аналогичное условие было выставлено покупателям нового Toyota Land Cruiser 300.

#Ford