Lada с топовой мультимедиа возвращаются: выпуск начнут в январе

С лета 2021 года АвтоВАЗ прекратил выпуск автомобилей с мультимедийной системой EnjoY Pro, которая является на данный момент самой технологичной среди доступных для моделей Lada. В скором времени завод возобновит производство машин с топовой мультимедиа.

Об этом со ссылкой на производственный план на январь 2022 года сообщает группа "Нетипичный АвтоВАЗ".

"В общей сложности в январе к выпуску предусмотрены 35 вариантов исполнения семи моделей Lada с такой мультимедиа. Семейство Granta получит 23 комплектации с EnjoY Pro. Для семейства Vesta запланированы 8 таких вариантов исполнения. Еще 4 комплектации с продвинутой мультимедийной системой будет у Xray Cross", - говорится в сообщении паблика.

Продажи автомобилей Lada с мультимедиа EnjoY Pro начались в апреле 2021 года. Она имеет 8-дюймовый сенсорный экран, модуль Wi-Fi, поддержку LTE-модемов, проецируемых систем Apple CarPlay и Android Auto, встроенные сервисы "Яндекс.Авто" и систему объёмного звучания Arkamys.

В сентябре того же года АвтоВАЗ представил младшую версию мультимедиа - Lada Enjoy, которая дебютировала на Vesta. Она получила 7-дюймовый экран с разрешением 800х480 пикселей против HD-разрешения у Pro-версии и лишилась доступа в интернет, приёмника GPS, Wi-Fi и приложений "Яндекса".