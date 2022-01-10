Немец проехал полтора миллиона километров на Tesla

Владелец Tesla Model S Хансйорг Гемминген, проживающий в Германии, добился рекордного пробега. Его автомобиль преодолел отметку в 1,5 миллиона километров.

Фотографию одометра немец выложил в своем Twitter. В комментариях пользователи поздравили автовладельца с очередным рекордом. Не обошлось и без шуток: кто-то предположил, что такой пробег возможен лишь благодаря немецким автобанам.

Напомним, Хансйорг Гемминген даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, проехав на своем электрокаре отметку в миллион километров. Надо сказать, что столь долгий пробег не обошелся без смены аккумуляторов и электромоторов. Автовладельцу приходилось сталкиваться за годы эксплуатации и с рядом неисправностей.

Впрочем, даже с учетом этого, отметка в 1,5 миллиона километров на Tesla Model S - это действительно рекордный показатель. До этого электрокара Хансйорг Гемминген ездил на Tesla Roadster, который преодолел 620 тысяч километров.