Песков: Путину своевременно доложат об итогах переговоров с США в Женеве

Президент России Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности, состоявшейся в Женеве.

Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, сообщили ли президенту об итогах переговоров в узком составе, Песков заявил, что Путину обо всем "будет доложено своевременно".

Предварительный раунд встречи с представителями США по гарантиям безопасности состоялся в Женеве в воскресенье вечером. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, переговоры прошли "потрясающе". Разговор был сложный, но деловой, стороны "погрузились в материю предстоящих дел, я думаю, что завтра мы не будем времени тратить", добавил Рябков.

Уже в понедельник, 10 января, встреча по гарантиям безопасности пройдет в расширенном составе. Отметим, что Сергей Рябков возглавляет российскую делегацию. С американской стороны в переговорах принимает участие первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Напомним, что 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.