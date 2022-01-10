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10.01.2022 00:16
Рубрика: Власть

Песков: Путину своевременно доложат об итогах переговоров с США в Женеве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности, состоявшейся в Женеве.

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Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, сообщили ли президенту об итогах переговоров в узком составе, Песков заявил, что Путину обо всем "будет доложено своевременно".

Предварительный раунд встречи с представителями США по гарантиям безопасности состоялся в Женеве в воскресенье вечером. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, переговоры прошли "потрясающе". Разговор был сложный, но деловой, стороны "погрузились в материю предстоящих дел, я думаю, что завтра мы не будем времени тратить", добавил Рябков.

Уже в понедельник, 10 января, встреча по гарантиям безопасности пройдет в расширенном составе. Отметим, что Сергей Рябков возглавляет российскую делегацию. С американской стороны в переговорах принимает участие первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Напомним, что 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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