Токаев заявил, что террористы в Казахстане действовали с особой жестокостью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о прямом участии террористов в беспорядках в Казахстане, в том числе иностранных боевиков.

В ходе видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности он рассказал о том, что террористы в Казахстане действовали с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы.

Казахстан позже представит миру доказательства подготовки террористической агрессии против страны, подчеркнул глава государства.

Токаев отметил, что погибли 16 сотрудников силовых структур, число жертв среди мирного населения в настоящее время уточняется.

"РГ" уже писала о том, что среди задержанных правоохранительными органами Казахстана были иностранцы. Общее число задержанных в связи с беспорядками в Казахстане составило, по последним данным, почти 8 тысяч человек. Об этом проинформировали в министерстве внутренних дел республики. Только в Алма-Ате при проведении оперативных мероприятий на двух рынках были задержаны 207 человек.