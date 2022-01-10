У Haval появится "Крутая собака". Это еще один брутальный внедорожник

Haval продолжает гнуть свою линию - в линейке бренда появится еще один брутальный внедорожник. И еще одна "Собака". Речь идет о серийной версии концепта X-Dog, показанного на Шанхайском автосалоне в апреле прошлого года.

Чем в Great Wall решили заменить X в названии, должно было стать известным на днях. Для разогрева публики компания в своих соцсетях предложила потенциальным покупателям выбрать из 10 различных эпитетов к "Собаке".

Кроме шуточного "Хот-дога", в списке была, например, "Железная собака". Но в итоге интригу убила очередная выгрузка из базы китайского министерства промышленности и информатизации. В ней имя машины "засветилось" раньше времени - как выяснилось, к "Большой собаке" в Haval добавят "Крутую".

Чем будет "крут" внедорожник? На данный момент - только брутальной внешностью. У него будет необычная решетка радиатора, напоминающая шнуровку, внушительный пластиковый обвес, рубленой формы колесные арки в цвет кузова, вздернутая боковая линия с дополнительным окошком в багажнике и пятая дверь довольно странной выпуклой формой, будто под ней прячется докатка. Впрочем, китайские СМИ сравнили эту деталь со школьным рюкзачком. Пока рассекречены три основных цвета - белый, ядовито желтый и красный, при этом крыша может быть контрастной белой или черной.

Размерами "Крутая собака" не впечатляет - 4520x1875x1745 мм с колесной базой 2710 мм. Это чуть больше, чем Haval Jolion. И меньше, чем Big Dog длиной 4620 мм. При этом базовым у внедорожника будет 184-сильный турбированный двигатель объемом 1,5 литра. Позже новинке прочат 2-литровый агрегат и даже гибридную установку.

По всей видимости, автомобиль могут представить уже на Пекинском автосалоне в апреле. О планах привезти модель в Россию информации пока нет. Возможно, ее перспективы будут зависеть от успеха Big Dog, который должен появиться у нас под именем Dargo уже в 2022 году.