Ущерб от беспорядков в Казахстане превысил 213 миллионов долларов

Примерный ущерб, нанесенный бизнесу Казахстана в результате январских беспорядков, превысил 93,7 миллиарда тенге (более 213 миллионов долларов). Таковы данные Национальной палаты предпринимателей по состоянию на 06:00 мск 10 января.

Уточняется, что это общая сумма ущерба. В Алма-Ате ущерб превысил 92,2 миллиарда тенге (свыше 209 миллионов долларов), пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. По информации Нацпалаты, пострадали такие отрасли, как торговля, сфера общественного питания, финансовый сектор и логистика.

Напомним, второго января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки. Есть погибшие и раненые. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура. Он также обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

В понедельник государственный секретарь Казахстана Казахстана Ерлан Карин заявил, что страна столкнулась с гибридной террористической атакой, конечной целью которой была общая дестабилизация и, возможно, госпереворот.