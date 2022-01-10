В 2021 году в шестой раз "Россия 1" стала самым популярным каналом страны

Новости

Новогодние каникулы в Москве прошли без коммунальных аварий 14:32
Губернатор Подмосковья поручил включить пельмени в меню школьников 14:24
В ВОЗ усомнились в появлении "дельтакрон"-штамма коронавируса 14:19
Песков: Россия не будет вмешиваться в расследование событий в Казахстане 14:19
"Сваты" стали самым популярным телесериалом 2021 года в России 14:07
Путин примет участие в праздновании 300-летия прокуратуры 14:06
В Подмосковье врачам начали доплачивать за съем жилья 14:02
Киевский суд продлил домашний арест Медведчуку 13:58
Умер звезда жанра "меч и сандалии" Марк Форест 13:56
Совбез Беларуси: Миротворцы ОДКБ вернутся из Казахстана после завершения операции 13:55
Совет Россия - НАТО обсудит ситуацию в Европе и контроль за вооружениями 13:52
Песков назвал события в Казахстане неожиданностью для всех 13:43
Путин и Рахмон обсудили обстановку на таджикско-афганской границе 13:39
Песков ответил на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена 13:38
Умер организатор фестиваля "Вудсток" 1969 года Майкл Лэнг 13:36
Песков оценил роль соцсетей в событиях в Казахстане 13:35
Песков: Размещение миротворцев в Казахстане на постоянной основе не обсуждалось 13:29
МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение из-за непогоды 13:26
Песков: Оценивать переговоры РФ и США в Женеве еще рано 13:19
Кабмин направит 3,5 млрд рублей на развитие школьного туризма 12:59
Мексика предложила США создать аналог Евросоюза в Западном полушарии 12:56
Опубликована программа Гайдаровского форума - 2022 12:43
Токаев сравнил участников беспорядков в Алма-Ате с гиенами 12:36
Василий Березуцкий войдет в тренерский штаб брата в ЦСКА 12:36
В Роспотребнадзоре оценили сообщения о "дельтакрон"-штамме COVID 12:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
10.01.2022 13:39
Рубрика: Общество

В 2021 году в шестой раз "Россия 1" стала самым популярным каналом страны

Текст: Сусанна Альперина
По итогам завершившегося телевизионного года канал "Россия 1" сохранил позицию лидера, впервые не уступив конкурентам не только ни одного месяца, но и ни одной недели в течение календарного года.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Для флагмана ВГТРК это уже шестой год подряд на первом месте - впервые канал стал самым популярным на российском ТВ в 2016 году. Каждый год в течение шести лет об этом писала "РГ".

Фото: Пресс-служба Пятого канала
Пятый канал подвел итоги года

Телеканал "Россия 1" в релизе, выпущенном по этому поводу, приводит цифры, подтверждающие, что он наращивает аудиторию (все показатели приводятся по данным телеизмерении Mediascope TV Index по действующей панели "100+" (города России с населением более 100 тысяч человек), аудитория "все 4+" - то есть все телезрители от 4 лет и старше). Итак, среднегодовая доля растет с 12,4% до 12,9%. Увеличивается и отрыв канала от конкурентов: если в 2020 году относительная разница аудиторных показателей с "Первым" составляла 18,1%, то по итогам 2021 года достигает уже 26,5%.

В 2021 году программа "Вести" отметила свое 30-летие, о чем также писала "РГ".

"Вести в 20:00" в 2021 году - снова самая популярная ежедневная информационная программа среди всех каналов. Основной информационный выпуск телеканала "Россия 1" наращивает объем аудитории на 10,6%, разрыв показателей c ближайшим конкурентом, программой "Время" на "Первом", достигает 34%.

Среди еженедельных информационных форматов тройка лидеров состоит из таких проектов телеканала "Россия 1", как "Вести недели с Дмитрием Киселевым", "Вести в субботу" Сергея Брилева и "Москва. Кремль. Путин" с эксклюзивными сюжетами обозревателя ВГТРК Павла Зарубина.

Наиболее востребованными ежедневными общественно-политическими форматами в 2021 году стали дискуссионные шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым и "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Самый популярный документальный фильм 2021 года - "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" Евгения Поддубного.

Семь из десяти самых востребованных сериалов 2021 года - проекты телеканала "Россия". На завершающей неделе года возглавить Топ-10 удалось седьмому сезону народной комедии "Сваты". В десятку вошли не только премьерные сезоны проектов с историей ("Склифосовский-8", "Тайны следствия-21" и "Акушерка"), но и новые сериалы: военная драма "Мур-Мур", мистический детектив "Медиум" и семейная сага "Стенограмма судьбы". Не попали в Топ-10, но стали безусловными событиями две многосерийные драмы телеканала "Россия 1": экранизация романа Захара Прилепина "Обитель" и "Седьмая симфония" - о несломленном духе блокадного Ленинграда и первом исполнении бессмертного произведения Дмитрия Шостаковича.

Среди фильмов, впервые показанных на телеэкране в 2021 году, самым популярным стала картина "Пальма" - премьера прошла в эфире телеканала "Россия 1" в День народного единства.

Самым популярным ежедневным ток-шоу стала программа "Пусть говорят" ("Первый канал"), гранд-шоу года - "Маска" (НТВ), но "Россия 1" удерживает первенство в других развлекательных жанрах: субботний проект Андрея Малахова "Привет, Андрей!" лидирует среди ток-шоу выходных, юмористические программы канала заняли четыре верхние строчки в Топ-10 своего жанра (на первом месте - "Юморина-2021").

Заместитель гендиректора ВГТРК, программный директор телеканала "Россия" Александр Нечаев прокомментировал итоги телевизионного года:

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
В новогоднюю ночь большинство телезрителей страны смотрели Первый канал

"Шесть лет на первом месте - результат каждодневной интенсивной работы всей огромной команды ВГТРК. Это безусловное достижение, но в то же время и вызов. Зрительские предпочтения - как любые эмоции, могут нахлынуть и исчезнуть.

В 2021 году медиапотребление стало полностью мультиплатформенным, многие зрители находят нужный им контент тогда и там, где им удобнее. Для тех, кому привычнее цифровая среда, а не телеэфир, мы создали платформу "Смотрим": вне зависимости от типа распространения, где бы ни встречались зритель и контент, их контакт необходимо измерять и изучать.

Но миссия государственного телевидения - не только информировать и развлекать, это умеем не только мы, хотя мы - лучше других. Замысел, масштаб, готовность поднимать неоднозначные, но важные для общества темы - в этом наша уникальность. Не боясь критики, экранизировать и показывать такие драмы, как "Обитель" или "Седьмая симфония". Самим создавать мировые события, как концерт 22 июня на парящем мосту в Зарядье или на Байконуре в день 60-летия полета Гагарина. Это ничем не измерить. Это не алгебра, а гармония. И это под силу только ВГТРК".

Общество СМИ и соцсети Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин: Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии
Песков оценил роль соцсетей в событиях в Казахстане
Совет Россия - НАТО обсудит ситуацию в Европе и контроль за вооружениями
В России ввели уголовную ответственность за превышение скорости
Правительство подготовило программу развития школьного туризма
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады