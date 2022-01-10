В 2021 году в шестой раз "Россия 1" стала самым популярным каналом страны

По итогам завершившегося телевизионного года канал "Россия 1" сохранил позицию лидера, впервые не уступив конкурентам не только ни одного месяца, но и ни одной недели в течение календарного года.

Для флагмана ВГТРК это уже шестой год подряд на первом месте - впервые канал стал самым популярным на российском ТВ в 2016 году. Каждый год в течение шести лет об этом писала "РГ".

Телеканал "Россия 1" в релизе, выпущенном по этому поводу, приводит цифры, подтверждающие, что он наращивает аудиторию (все показатели приводятся по данным телеизмерении Mediascope TV Index по действующей панели "100+" (города России с населением более 100 тысяч человек), аудитория "все 4+" - то есть все телезрители от 4 лет и старше). Итак, среднегодовая доля растет с 12,4% до 12,9%. Увеличивается и отрыв канала от конкурентов: если в 2020 году относительная разница аудиторных показателей с "Первым" составляла 18,1%, то по итогам 2021 года достигает уже 26,5%.

В 2021 году программа "Вести" отметила свое 30-летие, о чем также писала "РГ".

"Вести в 20:00" в 2021 году - снова самая популярная ежедневная информационная программа среди всех каналов. Основной информационный выпуск телеканала "Россия 1" наращивает объем аудитории на 10,6%, разрыв показателей c ближайшим конкурентом, программой "Время" на "Первом", достигает 34%.

Среди еженедельных информационных форматов тройка лидеров состоит из таких проектов телеканала "Россия 1", как "Вести недели с Дмитрием Киселевым", "Вести в субботу" Сергея Брилева и "Москва. Кремль. Путин" с эксклюзивными сюжетами обозревателя ВГТРК Павла Зарубина.

Наиболее востребованными ежедневными общественно-политическими форматами в 2021 году стали дискуссионные шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым и "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Самый популярный документальный фильм 2021 года - "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" Евгения Поддубного.

Семь из десяти самых востребованных сериалов 2021 года - проекты телеканала "Россия". На завершающей неделе года возглавить Топ-10 удалось седьмому сезону народной комедии "Сваты". В десятку вошли не только премьерные сезоны проектов с историей ("Склифосовский-8", "Тайны следствия-21" и "Акушерка"), но и новые сериалы: военная драма "Мур-Мур", мистический детектив "Медиум" и семейная сага "Стенограмма судьбы". Не попали в Топ-10, но стали безусловными событиями две многосерийные драмы телеканала "Россия 1": экранизация романа Захара Прилепина "Обитель" и "Седьмая симфония" - о несломленном духе блокадного Ленинграда и первом исполнении бессмертного произведения Дмитрия Шостаковича.

Среди фильмов, впервые показанных на телеэкране в 2021 году, самым популярным стала картина "Пальма" - премьера прошла в эфире телеканала "Россия 1" в День народного единства.

Самым популярным ежедневным ток-шоу стала программа "Пусть говорят" ("Первый канал"), гранд-шоу года - "Маска" (НТВ), но "Россия 1" удерживает первенство в других развлекательных жанрах: субботний проект Андрея Малахова "Привет, Андрей!" лидирует среди ток-шоу выходных, юмористические программы канала заняли четыре верхние строчки в Топ-10 своего жанра (на первом месте - "Юморина-2021").

Заместитель гендиректора ВГТРК, программный директор телеканала "Россия" Александр Нечаев прокомментировал итоги телевизионного года:

"Шесть лет на первом месте - результат каждодневной интенсивной работы всей огромной команды ВГТРК. Это безусловное достижение, но в то же время и вызов. Зрительские предпочтения - как любые эмоции, могут нахлынуть и исчезнуть.

В 2021 году медиапотребление стало полностью мультиплатформенным, многие зрители находят нужный им контент тогда и там, где им удобнее. Для тех, кому привычнее цифровая среда, а не телеэфир, мы создали платформу "Смотрим": вне зависимости от типа распространения, где бы ни встречались зритель и контент, их контакт необходимо измерять и изучать.

Но миссия государственного телевидения - не только информировать и развлекать, это умеем не только мы, хотя мы - лучше других. Замысел, масштаб, готовность поднимать неоднозначные, но важные для общества темы - в этом наша уникальность. Не боясь критики, экранизировать и показывать такие драмы, как "Обитель" или "Седьмая симфония". Самим создавать мировые события, как концерт 22 июня на парящем мосту в Зарядье или на Байконуре в день 60-летия полета Гагарина. Это ничем не измерить. Это не алгебра, а гармония. И это под силу только ВГТРК".