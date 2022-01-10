В Японии появились автобусы-поезда, которые едут и по дороге, и по рельсам

В некоторых районах Японии началась эксплуатация так называемых двухрежимных транспортных средств: это автобусы, которые при необходимости могут выпустить железнодорожное шасси и продолжить движение по рельсам.

Первые автобусы-поезда вышла на маршруты в городе Кайо в префектуре Токусима, пишет Reuters. Необходимость в них возникла в районах с большим количеством пожилых людей, которым требуются междугородние перевозки. В железнодорожной компании Asa Coast ожидают, что необычный вид транспорта станет не только подспорьем для местных жителей, но и привлечёт в Кайо поток туристов.

Колёсная пара спрятана в выдающейся передней части двухрежимного ТС - ими автобус встаёт на рельсы, в движение машину приводит задний ведущий мост.

В автобусе 21 место для пассажиров. По асфальту двухрежимное ТС может передвигаться со скоростью до 100 км/ч, по рельсам - до 60 км/ч.