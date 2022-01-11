Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.01.2022 12:51
Рубрика: Коммерческий транспорт

Беспилотное такси в Москве запустят в Ясенево

Текст: Ирина Огилько
Уже в этом году по улицам Ясенева и в Сколково поедут первые беспилотные такси. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекса".
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Опасения многих, что беспилотники не удастся запустить из-за разногласий, решены. Как пишет газета "Ведомости", правительство России устранило межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого в стране запустят беспилотные такси.

Наталья Сергунина: На ВДНХ испытали автобус беспилотный автобус для парковых зон

"Публикация программы запланирована в январе 2022 года, заявил собеседник издания", - сообщает издание. Срок действия экспериментального правового режима начинается с 20-го рабочего дня после дня издания акта, добавил он.

Напомним, что проект постановления правительства и программа запуска беспилотных такси разрабатывались в прошлом году в Минэкономики на основе заявки "Яндекса". В минувшем сентябре "Яндекс" объявил, что запустит беспилотные такси. Испытания системы компания проводила в минувшем году, один из беспилотников даже стал участником аварии.