Беспилотное такси в Москве запустят в Ясенево

Опасения многих, что беспилотники не удастся запустить из-за разногласий, решены. Как пишет газета "Ведомости", правительство России устранило межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого в стране запустят беспилотные такси.

"Публикация программы запланирована в январе 2022 года, заявил собеседник издания", - сообщает издание. Срок действия экспериментального правового режима начинается с 20-го рабочего дня после дня издания акта, добавил он.

Напомним, что проект постановления правительства и программа запуска беспилотных такси разрабатывались в прошлом году в Минэкономики на основе заявки "Яндекса". В минувшем сентябре "Яндекс" объявил, что запустит беспилотные такси. Испытания системы компания проводила в минувшем году, один из беспилотников даже стал участником аварии.