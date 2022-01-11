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11.01.2022 11:41

Маркетологи Белгорода: покупатель изменился кардинально

Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 2(8651)
Ажиотаж в белгородских супермаркетах перед Новым годом был практически не заметен рядовому покупателю. Однако торговые сети зафиксировали традиционное существенное увеличение выручки. В этой ситуации рост цен становится еще более заметным, чем прежде, и влияет на покупательское поведение.
Власти Белгородчины ищут способы, чтобы покупатель выбирал больше местной продукции. Фото: Антон Вергун/ ТАСС Власти Белгородчины ищут способы, чтобы покупатель выбирал больше местной продукции. Фото: Антон Вергун/ ТАСС
Власти Белгородчины ищут способы, чтобы покупатель выбирал больше местной продукции. Фото: Антон Вергун/ ТАСС

Продолжают удивлять

Растущие траты на продукты стали одним из главных вопросов, которые белгородцы задали главе региона Вячеславу Гладкову во время последней его прямой линии. В комментариях начали писать о стоимости куриных яиц: цена на них существенно изменилась еще в ноябре. А ведь именно этот продукт обязательно потребуется на праздничном столе. Помимо этого белгородцы ощутили рост стоимости фруктов, тепличных овощей, зелени и мясных продуктов. В молочных отделах тоже зафиксировали подорожание, цена на пачку масла достигла психологически некомфортных 119 рублей.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В правительстве региона отметили, что рост цен на овощи и фрукты - всероссийский тренд. Всему причиной - достаточно холодная весна и засушливое лето, которое сменилось ранними сентябрьскими холодами с затяжными дождями. Тот же "борщевой набор" на юге страны еле собрали с полей. Теперь же белгородцам должно хватить и своих овощей, однако цена на них за год все же существенно выросла. Морковь, свекла, картофель, лук - все стоит от 35 до 50 рублей за килограмм в зависимости от места торговли.

Кроме того, в региональном правительстве считают, что социальный проект "Покупай белгородское" позволяет сдерживать цены. Региональные агрохолдинги еще с середины ноября минувшего года начали отгружать тушки цыпленка-бройлера и куриное яйцо определенной категории по сниженной стоимости. Однако тот факт, что в области всего лишь 134 таких торговых точки, пока нивелирует заботу чиновников о кошельках белгородцев.

Впрочем, Вячеслав Гладков считает все это промежуточными мерами. Он анонсировал и рост производства продуктов питания в регионе, который и так обеспечивает пятую часть потребности страны в мясе, а также давно стал одним из лидеров по выпуску молочных товаров, овощей и фруктов, и увеличение субсидий для белгородских участников рынка. Сколько на эти цели потребуется бюджетных средств и каким образом они будут распределены, пока неизвестно.

Издержки растут

В самих агрохолдингах могут объяснить рост розничной стоимости каждого продукта. Эти же предпосылки уже отражены и в аналитике Центрального банка РФ. Так, в отчете по инфляции эксперты регулятора отметили, что годовой ее показатель в регионе в ноябре составил 9,11 процента после 8,40 процента месяцем ранее. Это соответствует общероссийским трендам, однако темпы прироста в регионе все же выше, чем в среднем по стране и по Центральному федеральному округу.

В региональном правительстве считают, что социальный проект "Покупай белгородское" позволяет сдерживать цены

"Ускорение инфляции, как и в целом по стране, по-прежнему связано преимущественно с увеличением издержек производителей, поставщиков и организаций сферы услуг, а также со снижением предложения некоторых товаров на продовольственных и непродовольственных рынках", - отметили в ЦБ РФ.

Что же касается непосредственно продуктов питания, то аналитики назвали предпосылкой роста стоимости свинины вспышку африканской чумы свиней и - как следствие - некоторое снижение ее предложения на рынке.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
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"На динамику цен на мясо продолжает оказывать влияние рост издержек производителей в результате подорожания отдельных компонентов кормов и ветеринарных препаратов", - подчеркнули в Центральном банке.

Напомнили там и о росте издержек животноводческих предприятий в целом: мировые цены на оборудование увеличились, российские товары из этой категории не стали исключением. Все это отразилось на цене не только мясной продукции, но и сырого молока. Подорожание упаковочных материалов и оборудования тоже прибавило к стоимости молочных продуктов несколько некомфортных для покупателя рублей. Сколько молочные агрохолдинги потратили на ввод обязательной маркировки своих продуктов, пока остается только догадываться, ведь еще никто из них не назвал свои затраты, которые считаются коммерческой тайной компаний.

Издержки на производство тепличных овощей тоже продолжают расти, как и на местную плодовую продукцию. Удобрения, средства защиты растений - все это подорожало во всем мире. А вслед за ними - продукция агрофирм, затраты которых выросли.

Белгородские яблоки, к примеру, на местных рынках уже предлагаются по 90 рублей за килограмм, и торговцы лишь разводят руками: привозные мандарины можно купить по 120 рублей.

Цену на фрукты и овощи для индивидуальных предпринимателей поднимают оптовики. И они ссылаются на рост издержек на транспортировку и хранение. Для всего этого тоже нужны мощности и рабочие кадры, которые, в свою очередь, требуют повышения зарплат.

Покупатель с характером

Предприниматели отмечают, что настроение тратить деньги даже у смущенных ценниками белгородцев в канун Нового года все же проявлялось. Однако характер покупок и поведение клиентов меняются.

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- Я торгую продуктами всю жизнь, и покупатель поменялся кардинально, - отмечает продавец овощей и фруктов Ольга Иванова. - Во-первых, старшее поколение наконец стало забывать те времена дефицита, когда к празднику хотелось достать все самое вкусное и побольше. Даже дамы в возрасте уже не набивают неподъемные пакеты. Да, их покупки более разнообразны, чем обычно, но мне понятно: все это только на праздничный стол, а не на всю неделю, как бывало. Про молодежь и говорить не буду: если человек не может себе позволить ананас в любой день, он и на праздник его не берет. Люди покупают размеренно. Встретили Новый год - и 2 января снова пришли к нам за повседневным набором. Нас в некоторой степени это тоже радует. Ведь никому не хочется после работать вхолостую до самого Рождества только потому, что покупатели запаслись на неделю.

Предприниматели также говорят, что уже не так хорошо поддаются маркетинговым уловкам вроде "два по цене одного" или предложению приобрести листья салата нетоварного вида за копейки. Мало кого теперь привлекает и бесполезный "подарок" за ненужную покупку. Торговцы прогнозируют, что осознанность в тратах скоро станет такой же данностью, как сезонная динамика цен.

Прямая речь

Евгений Савченко, сенатор от Белгородской области:

- Причина повышения цен очевидна и лежит на поверхности. Она - в незащищенности внутреннего механизма ценообразования от внешнего рынка и мировой ценовой конъюнктуры. Повысились мировые цены на металл, лесоматериалы, минеральные удобрения в полтора, два, три раза - и автоматически по этим же ценам товары предлагаются и на внутреннем рынке. Вот в этом и причина. Что же нужно сделать? Думаю, необходимо законодательно установить порядок, при котором независимо от повышения мировых цен на те или иные товары цены на внутреннем рынке на эти же товары должны меняться в соответствии с уровнем внутренней инфляции. И что важно - не выше того! А чтобы внутренний рынок был бездефицитным, его необходимо регулировать при помощи механизма квотирования экспорта.

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