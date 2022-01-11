В Тюмени арестовали предпринимателей по делу о смерти от суррогата

В Тюмени еще четверым подозреваемым по делу о суррогатном алкоголе избрали сегодня меру пресечения.

Центральный районный суд отправил под стражу до 6 марта обвиняемых по статье 238 УК РФ, среди которых - торговый представитель, индивидуальные предприниматели (в том числе, владелец продуктового магазина на улице Станционной, где, по версии следствия, продавали смертельный алкоголь).

Еще одному бизнесмену меру пресечения пока не выбрали.

Напомним, в начале января в разных тюменских магазинах местные жители приобрели нелицензионную жидкость, содержавшую метиловый спирт, которую реализовали под видом водки. В результате употребления контрафакта скончались девять человек.

Ранее суд арестовал по этому делу продавщицу, а также пятерых мужчин, среди которых заведующий одной из торговых точек. Они пробудут под стражей для первых чисел марта.