Южнокорейская Samsung может отказаться от фирменных процессоров Exynos для смартфонов и перейти к решениям от Qualcomm. Об этом заявил в Twitter известный инсайдер Ice Universe.

"Samsung отложила выпуск флагманского чипа Exynos 2200. Начиная с прошлого года, у компании появились проблемы с его разработкой. В то же время другой чип, Exynos 1200 должен был выйти еще в ноябре прошлого года, но его разработку полностью остановили. Похоже, что внутри подразделения Samsung LSI, ответственного за разработку чипов для мобильных устройств далеко не все в порядке", - написал он.

Аналитик призвал Samsung полностью отказаться от платформы Exynos, чтобы не столкнуться с массовыми исками европейских пользователей компании: "Между Exynos и Snapdragon очень большая разница, поэтому со стороны Samsung было бы логично полностью перевести свои устройства на решения от Qualcomm. В противном случае южнокорейцы могут столкнуться с судебными исками от европейских пользователей", - подчеркнул информатор.

Напомним, что в Samsung давно разделяют мобильные устройства для различных регионов. В США во флагманы устанавливают процессоры Snapdragon, а в Европе, в том числе и в России, Samsung устанавливает собственные решения - Exynos. Однако "последний" на данный момент флагман компании Galaxy S21 FE появился в России именно с чипом от Qualcomm.