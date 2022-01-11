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11.01.2022 13:52
Рубрика: Власть

СМИ: США дадут письменный ответ по предложениям о гарантиях на следующей неделе

Текст: Юрий Когалов
Соединенные Штаты дадут на следующей неделе письменный ответ на российские предложения о гарантиях безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в кругах, близких к переговорам.
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

"Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе", - отметил собеседник агентства.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Он также обратил внимание, что российская делегация "разжевала" предложение Москвы для американцев в ходе переговоров. "Чтобы каких-то недопониманий не возникло", - заявил источник.

По его словам, США сохраняют твердолобую позицию по Украине, не хотят обсуждать без Киева тему вступления этой страны в НАТО. Тем не менее, Россия призывает Соединенные Штаты не уходить от ответственности в этом вопросе, поскольку именно от позиции Вашингтона зависит принятие решения о вступлении в альянс новых членов.

Как ранее рассказал глава российской делегации на переговорах в Женеве, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, прошедшие консультации были глубокими и профессиональными. "Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы", - отметил дипломат. "Мы представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО - это абсолютный императив", - заявил замглавы МИД РФ. "Это одна из главных проблем, которая перед нами стоит. Я бы сказал, что во многом остальное зависит от того, как будет развиваться ситуация по этому вопросу", - отметил Рябков.

"Что касается диалога по гарантиям безопасности, мы не знаем, мы не знаем сейчас ответа на этот вопрос и это станет объектом для углубленного профессионального анализа, доклада руководству и принятия им решения по совокупности всех мероприятий, которые проводятся на этой неделе", - добавил дипломат. "В ближайшие дни будет более полная ясность, состоится ли следующий раунд, если да, то когда, в каком формате. Здесь не будет долгих пауз в любом случае", - отметил замминистра.

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