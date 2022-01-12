Бен Аффлек назвал съемки в "Лиге справедливости" худшим опытом

Американский актер Бен Аффлек, сыгравший Бэтмена в нескольких экранизациях последних лет, рассказал о своем опыте работы в фильме "Лига справедливости" и причинах, по которым от отказался от съемок в сольном фильме о Брюсе Уэйне.

Напомним, в 2020 году стало известно, что Аффлек принял решение не участвовать в дальнейшем развитии вселенной DC из-за проблем с алкоголем. В фильме "Бэтмен" он должен был исполнить главную роль и выступить режиссером.

- Я все обдумал и понял - я не буду счастлив, занимаясь этим. Человеку, который делает что-то подобное, должно нравиться его дело. Мне, вероятно, понравилось бы делать это в 32 года или около того. Но тут был момент, когда я начал понимать, что оно того не стоит, - рассказал актер в интервью LA Times.

Он также добавил, что съемки в "Лиге справедливости" дались ему очень тяжело. Трагичное стечение обстоятельств - несчастье в семье режиссера Зака Снайдера (в 2017 году его умерла его дочь), развод Аффлека и Дженнифер Гарнер и прочие факторы привели к тому, что для Аффлека эта работа стала тяжелым воспоминанием.

- Это просто был худший опыт. Это было ужасно. Там сошлось все, что мне не нравилось. И настал момент, когда я сказал сам себе: "Я больше этим не занимаюсь".

После окончания своей работы в качестве Бэтмена Аффлек сосредоточился на менее ярких ролях. А главную роль в фильме о супергерое исполнил Роберт Паттинсон. Картина выйдет в прокат в марте 2022 года.