"Дизайн похож на русский характер". Китайцы оценили Lada Niva

Классическая российская Niva - та, что сейчас представлена на рынке под говорящим именем Legend, - одна из любимых тем западных СМИ. И это понятно: модель выпускается практически в неизменном виде с 1977 года. Но не обделяют вниманием эту машину и на Востоке. Китайский портал Cheshi сделал ее обзор примерно в том же духе, что и европейские медиа: перемежая подробные характеристики и ироничные комментарии.

Автор публикации напомнил, что этот автомобиль можно найти и в Поднебесной, правда только у серых дилеров. Ориентировочная цена - от 88 до 155 тысяч юаней. В пересчете по курсу это диапазон от 1 до 1,8 млн рублей.

"Будучи недорогим и надежным компактным внедорожником, он обладает характеристиками, которые намного превосходят его цену, что впечатлило многих потребителей", - говорится в тексте.

Самые интересные реплики автора посвящены облику машины, который он сравнивает с откровенным и прямолинейным характером русских. "Классическая форма кузова и листовой металл почти без обработки подчеркивают грубый стиль автомобиля", - пишет журналист и отмечает, что многие называют этот язык дизайна "живой древностью". Интерьер же не показался ему дешевым, "но в нем нет чувства стиля". А еще, что особенно поразило автора обзора, в салоне изучаемой им машины не оказалось радио.

Впрочем, он порадовался тому, что при всей своей консервативности производитель оснастил свой "продукт 21 века" электрическими стеклоподъемниками, регулировками наружных зеркал заднего вида, подогревом сидений и прочими настройками. "Это просто умиляет", - сделал вывод журналист.

Отметим, что читателям китайского сайта Niva понравилась: ей досталось немало комплиментов в комментариях.