Новости

Бен Аффлек назвал съемки в "Лиге справедливости" худшим опытом 18:59
Дэнни Трехо дебютировал во вселенной "Звездных войн" 16:42
Режиссер трилогии "Человек-паук" займется "Пунктом назначения 6" 15:11
Опубликован пролог "Этерны" - нашего "ответа" "Игре престолов" 14:52
У Леонида Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга 14:39

"Полумна" объяснила, почему Роулинг не было на юбилее "Гарри Поттера"

Новости
    12.01.2022, 19:59
Текст:   Ася Кушнарева

Эванна Линч рассказала, почему Джоан Роулинг не присутствовала на съемках юбилейного фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". Актриса, исполнившая в фильмах роль ученицы Полумны Лавгуд, сообщила, что дело вовсе не в "отмене" писательницы.

Напомним, Роулинг попала в эпицентр скандала из-за своих высказываний о трансгендерах. После этого создательницу "Гарри Поттера" начали травить в Сети, критику поддержали даже актеры "поттерианы". Когда стало известно о создании спецэпизода в честь 20-летия выхода "Философского камня", появилась информация, что Роулинг не примет участие в съемках.

Линч рассказала, что она и другие актеры уважают писательницу, несмотря на несогласие с некоторыми ее взглядами. Она назвала неправдой тот факт, что Роулинг не была приглашена на юбилей.

- Я думаю, что она была занята написанием книг. Она все еще играет большую роль, - рассказала девушка изданию GB New.

Роулинг, кстати, появилась в некоторых кадрах "20 лет спустя", но только в архивных съемках.

Новости

"Морбиус" выйдет в России раньше, чем в США 14:32
"Кинопоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 13:59
Появился трейлер триллера "Кими" Стивена Содерберга 13:13
Второй сезон "Ведьмака" вошел в топ Netflix по просмотрам 13:10
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел расширенный трейлер второго сезона "Эйфории" 12:52
Алексей Воробьев рассказал, как инсульт изменил его жизнь 12:46
Умерла певица и актриса Мария Юинг, мать актрисы Ребекки Холл 12:34
⧣ Соединенное Королевство
Хичкоковский фильм "Поймать вора" переснимут с Галь Гадот 11:48
Вышел трейлер экранизации "Смерти на Ниле" 11:39
"Бэтмен" с Паттинсоном получил рейтинг PG-13 из-за сцен насилия 11:29
⧣ скандалы
Фото: Bazelevs
Создателей фильма "Елки 8" обвинили в плагиате 11.01.2022
Иван Янковский рассказал о стрессе от секс-сцены с Кристиной Асмус 11.01.2022
Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину 10.01.2022