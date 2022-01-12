"Полумна" объяснила, почему Роулинг не было на юбилее "Гарри Поттера"

Эванна Линч рассказала, почему Джоан Роулинг не присутствовала на съемках юбилейного фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". Актриса, исполнившая в фильмах роль ученицы Полумны Лавгуд, сообщила, что дело вовсе не в "отмене" писательницы.

Напомним, Роулинг попала в эпицентр скандала из-за своих высказываний о трансгендерах. После этого создательницу "Гарри Поттера" начали травить в Сети, критику поддержали даже актеры "поттерианы". Когда стало известно о создании спецэпизода в честь 20-летия выхода "Философского камня", появилась информация, что Роулинг не примет участие в съемках.

Линч рассказала, что она и другие актеры уважают писательницу, несмотря на несогласие с некоторыми ее взглядами. Она назвала неправдой тот факт, что Роулинг не была приглашена на юбилей.

- Я думаю, что она была занята написанием книг. Она все еще играет большую роль, - рассказала девушка изданию GB New.

Роулинг, кстати, появилась в некоторых кадрах "20 лет спустя", но только в архивных съемках.