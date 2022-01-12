Прокуратура выявила 1,5 тысячи коррупционных преступлений на Кубани

Работники прокуратуры России сегодня отмечают профессиональный праздник. В этом году он совпал с большим юбилеем: исполнилось 300 лет со дня основания надзорного ведомства. В преддверии праздника прокурор Кубани Сергей Табельский встретился с представителями местных и федеральных СМИ.

Сергей Табельский: За год мы изучили 580 публикаций в СМИ, а каждая пятая из них была поставлена на контроль. Фото: Пресс-служба прокуратуры Кубани

Правда, из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, разговор состоялся в онлайн-режиме. В виртуальной пресс-конференции на этот раз приняли участие более 20 журналистов радио, ТВ, электронных и печатных изданий, среди которых находился и корреспондент Краснодарского филиала "РГ".

Статья после статьи

Профессиональные праздники прокуроров и журналистов (13 января - День российской печати) стоят рядом. По мнению главы ведомства, это символично, так как представители обеих профессий выполняют, по сути, одну общую задачу - стоят на страже закона и интересов человека: журналист освещает проблемы людей, рассказывая о них широкой общественности, а прокурор помогает в их решении.

- В 2021 году мы изучили 580 ваших публикаций, а каждая пятая из них была поставлена на контроль. По ним принято более 50 мер прокурорского реагирования, - констатировал Табельский. - Так, благодаря освещению в СМИ обращено пристальное внимание на содержание детей в частных дошкольных организациях (особенно в Краснодаре и Сочи), а также на ситуацию в домах престарелых, где отсутствовало элементарное медицинское обслуживание. Несколько учреждений, о положении в которых мы узнали из ваших статей, были закрыты по искам прокуроров.

Нередко журналистская статья становится поводом для возбуждения дела по уголовной статье, как это произошло после скандальной истории в Тимашевске, где владелец похоронной конторы привез тело умершей женщины к мэрии города ("Не довезли до погоста" - "РГ-Неделя" от 10.11.2021). Табельский напомнил, что это событие произошло 31 октября.

- Прокуратура Тимашевского района оперативно организовала проверку, и уже на следующий день начальнику ГБУЗ "Бюро СМЭ" было внесено представление об устранении нарушений, - пояснил прокурор края. - По результатам рассмотрения этого представления заведующему отделением объявлен выговор, в настоящее время он уволен. По нашей инициативе в отношении указанного лица в межрайонном следственном отделе проводится процессуальная проверка. Что касается неправомерных действий владельца похоронного агентства, им будет дана уголовно-правовая оценка: уголовное дело с обвинительным актом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших"), направлено в суд для рассмотрения. После резонансного случая, связанного с моргом Тимашевского отделения ГБУЗ "Бюро СМЭ", нами незамедлительно были организованы проверки во всех районах края, по каждому выявленному факту противоправных действий будут приняты меры реагирования. Похоронный бизнес действительно нуждается в серьезной корректировке. Наша позиция однозначна: деньги за ритуальные услуги с родственников умершего могут взиматься только после вскрытия тела умершего и установления причин смерти. До этого все расходы берет на себя государство.

В том же Тимашевском районе почти девять месяцев бушевал скандал, причиной которого стала идея чиновников разместить мусоросортировочный комплекс вблизи подворья Свято-Духова монастыря, рядом с могилой его основателя, старца Георгия. Наша газета посвятила этой теме несколько материалов в федеральных и региональных выпусках. Первый вышел в марте минувшего года ("Храм с видом на свалку", "РГ" от 17.03.2021).

- Мы с удовлетворением узнали о решении губернатора найти другое место для размещения объекта, явно неуместного рядом с монастырскими стенами и могилой святого, - отметил прокурор Кубани.

О контроле замолвите слово...

По словам Сергея Табельского, защита прав граждан была и остается основной миссией прокуроров. В связи с новой коронавирусной инфекцией активизировались проверки в сфере медицины.

- В пяти медицинских учреждениях вскрыты факты ненадлежащего лекарственного обеспечения пациентов, - поясняет глава надзорного ведомства. - Всего в этой сфере было выявлено свыше 400 нарушений, в дисциплинарном порядке наказано 93 должностных лица, объявлено десять предостережений, возбуждено одно уголовное дело.

Основными направлениями в работе стали соблюдение законности в социальной сфере, сохранение природных богатств и экологии, противодействие коррупции, борьба с преступностью.

В результате прокурорского вмешательства ответственность за нарушение антикоррупционных стандартов понесли свыше 1,5 тысячи должностных лиц

- По материалам прокурорских проверок возбуждено более 400 уголовных дел, - констатирует прокурор. - Одно из них - в октябре прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") - по факту незаконно переданных в частные руки участков Сочинского национального парка. В ходе проверки выяснилось, что большая часть из них уже застроена. Осталось 3,5 тысячи свободных участков. В рамках уголовного дела на них наложен арест. Теперь известно, кто принимал участие в выбытии территорий. Есть вопросы к лесникам, главам поселений. На данный момент подано около 80 исков о возврате территорий в федеральную собственность.

Круги на воде

Коррупция продолжает разъедать Кубань. В минувшем году в крае было выявлено свыше тысячи коррупционных преступлений, около половины из них - в крупном и особо крупном размере.

- В результате прокурорского вмешательства ответственность понесли свыше 1,5 тысячи должностных лиц, - говорит прокурор. - Как выяснилось, 600 госслужащих скрыли имущество, доходы и обязательства имущественного характера на общую сумму свыше 90 миллионов рублей. Кроме того, чиновники не указали в декларациях 50 жилых и нежилых помещений и 42 транспортных средства. А в отношении одного из заместителей главы краевого минздрава заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Причиной послужило ненадлежащее обеспечение лекарствами детей, в том числе со СМА. Примерная стоимость такого лечения составляет около 42 миллионов рублей на одного ребенка. Согласно закону оно должно финансироваться из регионального бюджета. Наша проверка выявила факты ненадлежащего лекарственного обеспечения больных детей, а также отсутствие нужного финансирования на эти цели.

Один из заданных журналистами вопросов касался продолжающегося скандала, связанного с задержанием мэра Краснодара Андрея Алексеенко, подозреваемого в получении взятки в виде дорогого ружья. О возбуждении уголовного дела официально сообщило управление СКР по Краснодарскому краю, однако в тот же день градоначальник вернулся к работе. Выходит, дело закрыто?

- Уголовное дело в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко, который проходит в качестве подозреваемого в получении взятки, передано в центральный аппарат СК России, - разъяснил ситуацию прокурор. - Надзор за ним осуществляет центральный аппарат Генеральной прокуратуры. Больше пояснений я дать не могу, есть тайна следствия.

Аналогичная ситуация с уголовным делом еще одного высокопоставленного в недавнем прошлом чиновника - бывшего вице-губернатора края Сергея Пуликовского.

- Третьего февраля 2021 года это уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России, надзор за процессуальной деятельностью которого прокуратура края не осуществляет, - пояснил прокурор края.

На все остальные вопросы (а их участникам пресс-конференции было задано свыше 50) глава надзорного ведомства Кубани вместе со своими подчиненными отвечал подробно и основательно. В заключение встречи Сергей Табельский призвал журналистов продолжать помогать прокурорам. "Мы ведь общим делом занимаемся", - сказал он.

В Сочи - хмурые ночи?

На пресс-конференции Сергей Табельский также сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти сочинца Евгения Ипатова, который накануне своей гибели сказал журналистам, что подвергся издевательствам в отделе полиции. По словам прокурора, уголовное дело буквально на днях возбудили по статье о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия или причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК). Отметим, что подобные дела возбуждаются крайне редко.

- Страна давно ушла вперед, мир давно ушел вперед, а методы и средства остались те же. Где же наши криминалистические навыки, лаборатории, ум хотя бы? - вопросил Сергей Табельский.