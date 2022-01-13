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13.01.2022 12:26
Рубрика: Общество

Дмитрий Рогозин: С Восточного в 2022 году ожидается пять пусков

Текст: Александр Емельяненков
В год полосатого Тигра с космодрома Восточный в амурской тайге планируют к запуску пять ракетоносителей "Союз" - ровно столько, как и в год трудолюбивого Быка в 2021-м. Об этом сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Напомним, что в минувшем году с нового российского космодрома в Амурской области (стартовая площадка 1С) было произведено пять успешных запусков. Во всех пяти случаях ракетами "Союз-2.1б" с использованием разгонного блока "Фрегат-М" выводились на заданные орбиты спутники системы OneWeb по долгосрочному коммерческому контракту с зарубежными партнерами "Роскосмоса".

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Телекоммуникационные спутники OneWeb разворачивают на низкой околоземной орбите с целью глобального охвата интернет-услугами пользователей по всему миру. К этому дню развернуто 146 аппаратов, а требуется не менее 612. Разработаны они и производятся компанией Airbus. Выводятся на полярную орбиту высотой 1200 км. Предполагаемый срок службы - семь лет.

Касаясь планов Восточного на этот год, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в диалоге с журналистами их подтвердил: "Планируется пять пусков в 2022 году с космодрома Восточный". А всего, по его же словам, в наступившем году у нас намечается около 30 космических стартов, в том числе плановые запуски с Байконура пилотируемых и грузовых кораблей к Международной космической станции.

Как сообщалось ранее, транспортно-грузовой "Прогресс МС-19" должен стартовать к МКС уже 15 февраля. Два следующих грузовика с порядковыми номерами 20 и 21 - соответственно, 3 июня и 26 октября.

Помимо этого запланированы пилотируемые пуски "Союзов". Ближайший, что намечен на весну 2022 года, должен обеспечить смену работающим сейчас на МКС российским космонавтам Петру Дубову и Антону Шкаплерову.

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