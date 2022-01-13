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13.01.2022 20:53
Рубрика: Экономика

"Газпром" ответил на часть вопросов Еврокомиссии о поставках газа в ЕС

Текст: Александра Воздвиженская, Сергей Тихонов
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Брюссель разослал разным компаниям-экспортерам газа в Евросоюз вопросы по поводу поставок в период скачка биржевых цен на газ этой зимой. "Газпром" часть информации уже предоставил.

Фото: iStock
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"Мы в контакте с ЕК (Еврокомиссией). Часть информации уже предоставлена", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе "Газпрома". Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер ранее заявила, что "все еще ожидает ответов", в том числе от "Газпрома".

В конце декабря Вестагер рассказала, что ЕК начала собирать данные у компаний-поставщиков энергоресурсов в Европу, чтобы понять, было ли "злоупотребление на энергетическом рынке", которое могло привести к росту цен. На тот момент каких-либо обвинений против "Газпрома" не выдвигалось. В частности, замглавы ЕК Франс Тиммерманс говорил, что Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам в ЕС, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что "никто в Европе не жаловался" на "Газпром".

Биржевые цены на газ в Европе подскочили в третьей декаде декабря прошедшего года до рекордной отметки 2200 долларов за тысячу кубометров, рост с осени составил более 90%. Со стороны ряда политиков, в том числе Восточной Европы, прозвучали обвинения в сторону "Газпрома", который якобы снизил поставки в ЕС, в то время как "Газпром", наоборот, нарастил поставки газа в течение года, на что обращали внимание президент РФ Владимир Путин и сама компания.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Международные организации Европейский союз Европейская комиссия

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