Посол Антонов: РФ ждет от Запада письменного ответа по гарантиям безопасности

Россия ждет от Соединенных Штатов и их западных союзников письменного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности в Европе, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы свои инициативы по выводу ситуации из кризиса представили. 10 января разъяснили их в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений", - заявил Антонов, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, речь идет о проектах соглашений с США и НАТО о дополнительных взаимных гарантиях безопасности, включающих отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток. Ранее на этой неделе российская и американская делегации провели в Женеве консультации о стратегической стабильности, затем впервые после долгого перерыва состоялось заседание Совета Россия-НАТО, а сегодня, 13 января, ожидается продолжение дискуссии по вопросам безопасности на площадке ОБСЕ в Вене.