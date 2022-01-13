В школах Саратова отменили занятия из-за сообщений о минировании

В Саратове администрация города в четверг отменила занятия в школах после анонимных сообщения о возможном минировании нескольких учебных заведений. Как пояснили в пресс-службе мэрии, занятия отменили в связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий.

- Эвакуация происходит постепенно, после того, как правоохранительные органы официально уведомляют руководство школ о проводимых мероприятиях, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Ранее массовая рассылка электронных сообщений об минировании школ, торговых центров прошла и в других регионах страны. А накануне после эвакуации учебных заведений на Урале руководство СК РФ поручило провести проверку по ложным сообщениям об угрозах терактов.