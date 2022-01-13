Сегодня в России отмечают День печати: праздник журналистов и читателей

Два праздника в календаре памятных дат нашей страны стоят рядом - День работника прокуратуры и День российской печати, отмечаемых 12 и 13 января. Учреждены они в честь событий трехвековой давности.

Мама двоих малышей Нина Жванко надеется, что при поддержке "РГ" ее семье удастся в ближайшее время достроить свой многострадальный дом. Фото: Владимир Аносов

12 января 1722 года именным указом императора Российской империи Петра Великого впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры. А почти 20 годами ранее - 13 января 1703 года - стала выходить первая в России газета "Ведомости", редактором которой был тот же Петр I.

Выходит, сама история поставила рядом две профессии - прокурора и журналиста. На состоявшейся недавно в Краснодаре пресс-конференции это отметил кубанский прокурор Сергей Табельский. По его мнению, представители обоих профессий выполняют, по сути, одну общую задачу - стоят на страже закона и интересов человека.

Журналист освещает проблемы людей, рассказывая о них, а прокурор помогает в их решении. Причем СМИ не просто формируют общественное мнение, а порой влияют на конкретные судьбы, в чем не раз на собственном примере убеждалась автор этих строк.

Юристом быть обязан

В свое время я сама хотела стать прокурором, о чем, помню, написала в анкете при поступлении на юрфак Кубанского госуниверситета. Школу закончила в 16 лет, и сразу стала студенткой, правда, не дневного, а вечернего отделения. Днем работала, а по вечерам штудировала законы. И так случилось, что попала в редакцию краевого радио, где вскоре в эфир вышел мой первый репортаж.

Вот так пришла в профессию, положив в дальний ящик университетский диплом об окончании юридического факультета. Он мне не пригодился, чего не скажешь о полученных в вузе знаниях. За прошедшие годы и десятилетия пришлось не раз применять их при подготовке материалов о людях, попавших в трудную ситуацию.

Одни остались без работы, другие лишились жилья, третьи оказались под правоохранительным катком. Причем причиной обрушившихся на них невзгод, как выяснялось в ходе журналистского расследования, чаще всего становились не только их собственные ошибки, но и происки нечистых на руку личностей, умеющих налаживать нужные связи в чиновничьих коридорах и правоохранительных структурах. Подобных, взятых из жизни историй, рассказано много, сначала в радиоэфире, а последние 20 лет - на страницах "Российской газеты".

Кущевское дело

После моих статей возбуждались уголовные дела, как это случилось осенью 2005 года после серии разоблачительных публикаций "РГ" о криминальных событиях в станице Кущевской. Тогда было возбуждено с десяток уголовных дел, фигурантом одного из них стал начальник Кущевского РОВД.

Однако главный "герой" расследования, местный депутат и "меценат" Сергей Цапок (его все узнали, хотя в статье были указаны лишь инициалы), стараниями влиятельных покровителей ушли от ответа. А спустя пять лет, после массового убийства в станице Кущевской в ноябре 2010 года, когда жертвами цапковских бандитов стали 12 человек, в том числе четверо детей, о Цапках узнала вся страна. И содрогнулась.

Такие статьи наверняка нравятся далеко не всем. Тем более, когда они становятся поводом для разбирательств, а порой и возбуждения уголовных дел. Однако иски в суд никто их фигурантов после моих статей не подавал.

История одного дома

Зато последние полтора года я провела в качестве ответчицы по иску жителей Краснодара Татьяны и Николая Яковенко. Об их существовании узнала весной 2020 года из письма в редакцию.

Речь в нем шла о бедах молодой семьи Нины и Андрея Жванко, вынужденных с двумя маленькими детьми скитаться по чужим углам, хотя уже давно должны обрести собственную крышу: за возведение дома они взялись еще в 2017 году. Причина - в соседях Яковенко, которым, похоже, приглянулся участок Жванко.

Их стараниями ситуация была заведена в тупик: Жванко обязали снести новостройку, названную почему-то самовольной постройкой, хотя на нее имелись все разрешения. Большой резонанс вызвали в 2020 году два наших материала. Сразу отмечу, что вторая статья была подготовлена при активном участии прокуратуры, проверки которой подтвердили факты, изложенные в первой публикации.

После разразившегося скандала ситуацию взяли под свой контроль краевые власти. Однако решение о сносе строящегося дома Жванко, прошедшее все инстанции, не давало найти выход из искусственно созданного тупика.

События начали развиваться прямо-таки по детективному сценарию - с подтасовками материалов гражданского дела и прочими "странностями", подробно описанными в третьей, посвященной этой истории статье. Она завершается достаточно жестко. Кто на Кубани власть? И способна ли она защитить человека? А в данном случае - молодую семью с двумя маленькими детьми?

Наконец в конце прошлого года краевой суд отклонил частную жалобу Татьяны Яковенко. И теперь у Жванко есть все шансы завершить строительство.

Расследование продолжается

Параллельно этой тяжбе развивался другой судебный спор, сторонами в котором выступали тоже супруги Яковенко. Вскоре после нашей первой публикации они обратились с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к редакции "Российской газеты" и ко мне.

Полицейский дознаватель явился в мой дом поздним вечером, практически ночью, но благодаря этому визиту я узнала, в чем меня обвиняют заявители. Оказывается, еще с 2017 года занимаюсь сбором негативной информации о семье Яковенко, которая подвергается кибербуллингу (травле в социальных сетях). К тому времени уже вышли две мои первые статьи. И они "гуляли" по интернету. Пользователи писали свои комментарии.

Так что заявления представителей семьи Яковенко можно расценить, как попытку противодействовать законной журналистской деятельности. Может, стоит взяться за эту тему? Ведь безнаказанность, как известно, приводит к безответственности и вседозволенности.

С праздником! Дорогие мои коллеги и читатели!

Поздравляю всех нас с нашим Днем российской печати! Мы пишем. Вы читаете - и создаете общественный резонанс, помогая журналистам добиваться правды и справедливости. И это тоже часто требует мужества. Спасибо!