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Трейлер: группа Foo Fighters сняла хоррор про запись альбома

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    13.01.2022, 15:32
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers
Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers

Группа Foo Fighters масштабно подошла к раскрутке своего альбома Medicine at Midnight, вышедшего в прошлом феврале. О записи пластинки музыканты выпускают целый фильм - разумеется, в жанре хоррор.

По заверениям самого экс-ударника Nirvana, а ныне фронтмена Foo Fighters Дэйва Грола, фильм основан на реальных событиях: рокеры записывали альбом в старинном калифорнийском особняке, где их якобы беспокоили призраки.

Фото: kinopoisk.ru

Трейлер фильма, получившего название "Студия 666", уже доступен в Сети. Помимо участников Foo Fighters, в ленте снялись профессиональные актёры и актрисы: Уилл Форте ("Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами", "Как я встретил вашу маму"), Лесли Гроссман ("Американская история ужасов", "Декстер"), Дженна Ортега (свежевышедший "Крик", грядущий "Икс", "Железный человек 3"), Уитни Каммингс ("Уитни") и другие. Премьера в США - 25 февраля.

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