Трейлер: группа Foo Fighters сняла хоррор про запись альбома

Группа Foo Fighters масштабно подошла к раскрутке своего альбома Medicine at Midnight, вышедшего в прошлом феврале. О записи пластинки музыканты выпускают целый фильм - разумеется, в жанре хоррор.

По заверениям самого экс-ударника Nirvana, а ныне фронтмена Foo Fighters Дэйва Грола, фильм основан на реальных событиях: рокеры записывали альбом в старинном калифорнийском особняке, где их якобы беспокоили призраки.

Фото: kinopoisk.ru

Трейлер фильма, получившего название "Студия 666", уже доступен в Сети. Помимо участников Foo Fighters, в ленте снялись профессиональные актёры и актрисы: Уилл Форте ("Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами", "Как я встретил вашу маму"), Лесли Гроссман ("Американская история ужасов", "Декстер"), Дженна Ортега (свежевышедший "Крик", грядущий "Икс", "Железный человек 3"), Уитни Каммингс ("Уитни") и другие. Премьера в США - 25 февраля.