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Вышел трейлер хоррора X со звездой нового "Крика"

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    13.01.2022, 15:53
Текст:   Козьма Лоханкин

Независимая студия A24 представила интригующий трейлер хоррора "Икс" (X).

Сюжет размещён в семидесятых годах прошлого года. Съёмочная группа арендует дом в захолустье для съёмок порнофильма у пожилой пары, скрыв свои неблаговидные намерения от хозяев. И оказываются в страшной ловушке.

Фото: kinopoisk.ru

Режиссёр - Тай Уэст ("З/Л/О", сериал "Крик", "Сосны"). В ролях: новая юная звезда хорроров Дженна Ортега (только что вышедший "Крик", грядущая "Студия 666" от Foo Fighters), Скотт Мескади ("Мир Дикого Запада", "Не смотрите наверх"), Бриттани Сноу ("Виселица"), Миа Гот ("Эверест" Кормакура, "Валландер"), Мартин Хендерсон ("Мистер и миссис Смит", "Доктор Хаус") и другие.

Премьера - 18 марта.

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