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Вышел русский трейлер "Мальчика с оленьими рогами" Роберта Дауни

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    18.05.2021, 14:21
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

Постапокалиптический сериал "Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами" обзавелся большим русским трейлером - он доступен на канале сервиса Netflix.

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел русский трейлер четвертой части "Монстров на каникулах"

В основе сценария проекта - комикс Vertigo / DC от Джефа Лемира (вселенная Черного Молота, "Старик Логан") "Сладкоежка", рассказывающий про замысловатые приключения т.н. гибрида Гэса, полумальчика-полуоленя. Презентована история как "Безумный Макс встречает Бэмби".

Продюсеры шоу - актер Роберт Дауни-мл. с супругой.

В ролях: Кристиан Конвери ("Люцифер", "Легион", "Сверхъестественное"), Джеймс Бролин, Нонсо Анози ("Игра престолов", "Доктор Кто"), Стефания Оуэн ("Милые кости"), Ализа Веллани ("Секретные материалы"), Наледи Мюррей ("Отыграть назад"), Адиль Ахтар ("Убивая Еву", ремейк "Утопии").

Релиз - 4 июня.

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