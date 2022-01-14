АЕБ: планку налога на роскошь для автомобилей нужно увеличить вдвое

Под налог на роскошь сейчас попадает и Skoda Kodiaq. Фото: Пресс-служба Skoda

В Ассоциации европейского бизнеса считают, что ценовая планка, по достижении которой автомобиль попадает под налог на роскошь, должна быть увеличена с трёх до шести миллионов рублей.

Последнее обновление планки датируется 2014 годом, но только за прошедший 2021 год машины подорожали настолько, что под налог на роскошь начали попадать Toyota Fortuner, Skoda Kodiaq, Volkswagen Amarok и другие модели, не принадлежащие к категории люксовых и премиальных автомобилей.

В конце года стало известно, что Минпромторг РФ рассматривает повышение ценовой планки на роскошные авто.

Согласно существующему законодательству, транспортный налог на машины стоимостью от 3 до 5 млн рублей умножается на повышающий коэффициент 1.1, за авто стоимостью от 5 до 10 лет владельцы обязаны платить двойной налог, втрое больше платят те, кто владеет транспортным средством ценой более 10 млн рублей.