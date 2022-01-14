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14.01.2022 10:01
Рубрика: Легковые авто

АЕБ: планку налога на роскошь для автомобилей нужно увеличить вдвое

Текст: Константин Руссов
Под налог на роскошь сейчас попадает и Skoda Kodiaq. Фото: Пресс-служба Skoda Под налог на роскошь сейчас попадает и Skoda Kodiaq. Фото: Пресс-служба Skoda
Под налог на роскошь сейчас попадает и Skoda Kodiaq. Фото: Пресс-служба Skoda

В Ассоциации европейского бизнеса считают, что ценовая планка, по достижении которой автомобиль попадает под налог на роскошь, должна быть увеличена с трёх до шести миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба Haval
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Последнее обновление планки датируется 2014 годом, но только за прошедший 2021 год машины подорожали настолько, что под налог на роскошь начали попадать Toyota Fortuner, Skoda Kodiaq, Volkswagen Amarok и другие модели, не принадлежащие к категории люксовых и премиальных автомобилей.

В конце года стало известно, что Минпромторг РФ рассматривает повышение ценовой планки на роскошные авто.

Согласно существующему законодательству, транспортный налог на машины стоимостью от 3 до 5 млн рублей умножается на повышающий коэффициент 1.1, за авто стоимостью от 5 до 10 лет владельцы обязаны платить двойной налог, втрое больше платят те, кто владеет транспортным средством ценой более 10 млн рублей.