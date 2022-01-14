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Марсианский метеорит проверили на наличие "инопланетной жизни"

Фото: NASA/JSC/Stanford University
Фото: NASA/JSC/Stanford University

Международная исследовательская команда повторно проанализировала марсианский метеорит под названием Allan Hills (ALH) и установила, что обнаруженные в нем ранее органические молекулы не имеют биологического происхождения.

Фото: NASA / JPL-Caltech / ASU
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Отчет об исследовании опубликован в журнале Science, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Метеорит ALH был обнаружен в Антарктиде в 1984 году. Он считается одним из старейших марсианских метеоритов, когда-либо найденных на нашей планете.

Этот "марсианский пришелец" уже много лет интригует ученых еще и потому, что в ходе предыдущих исследований в его составе были выявлены органические молекулы, которые содержат углерод и водород. Как известно, органические соединения обычно связаны с жизнью.

В новом исследовании ученые, по сути, проверяли гипотезу о том, что метеорит может нести в себе следы древней марсианской жизни. В то же время ученые держали в уме и тот факт, что органические молекулы могут быть созданы и небиологическими процессами, которые известны как абиотическая химия.

Исследование провела команда, в состав которой входили ученые из разных стран мира. Они использовали самые современные и самые сложные методы анализа образцов, включая совместную наномасштабную визуализацию, изотопный анализ и спектроскопию.

Фото: iStock
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Результаты показали, что ранее обнаруженная в составе метеорита органика не имеет биологического происхождения, то есть она не является следами инопланетной жизни. Напротив, ученые нашли доказательства того, что органические молекулы в метеорите образовались в результате взаимодействия воды и горных пород. Подобные процессы происходят и на Земле.

Анализ показал, что марсианские породы испытали два важных геохимических процесса. Один из них, называемый серпентинизацией, возникает, когда магматические породы, богатые железом или магнием, химически взаимодействуют с циркулирующей водой. Это взаимодействие изменяет их состав, а в процессе выделяется водород.

Другой процесс, называемый карбонизацией, включает в себя взаимодействие горных пород со слабокислой водой, содержащей растворенный углекислый газ. Он приводит к образованию карбонатных минералов. Все это вкупе привело к реакции восстановления диоксида углерода, в результате чего образовался органический материал.

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Фото: hubblesite.org
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