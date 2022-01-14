Наталья Сергунина: Более 450 учеников детских технопарков Москвы победили в конкурсах в 2021 году

С учетом трех новых, открывшимся в прошлом году, число детских технопарков в Москве приближается к 250. С ними сотрудничают ведущие профильные вузы и компании.

Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, в детских технопарках создано 111 тематических лабораторий, в них ведется обучение более чем по 400 программам. В 2021 году список направлений подготовки расширился, а ученики одержали множество побед на юношеских состязаниях: "По итогам года 460 слушателей детских технопарков Москвы стали победителями национальных конкурсов и олимпиад, еще около 500 завоевали призовые места. Среди достижений ребят есть и успехи на чемпионатах международного уровня".

Воспитанники детского технопарка "Альтаир" при РТУ МИРЭА, например, заняли призовые места на конкурсе исследовательских и проектных работ школьников "Высший пилотаж". Представители "Инжинириума" МГТУ имени Н.Э. Баумана стали лидерами в творческой категории регионального этапа Всероссийской олимпиады по робототехнике (WRO). Традиционно ученики столичных детских технопарков успешно выступают на национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Примеры высоких результатов на международных состязаниях - почетное второе место слушателей детского технопарка "Мосгормаш" на соревнованиях по моделированию автомобилей на водородном топливе Horizon Hydrogen Grand Prix и третье - на конкурсе разработок в сфере нейротехнологий NeuroTech CUP. Также команда детского технопарка "Москва" завоевала серебро на международных соревнованиях по искусственному интеллекту Artificial Intelligence International Junior Contest (AIIJC).

Чтобы ребята могли достигать высоких результатов, детские технопарки постоянно развиваются.

"В 2021 году было открыто три новых детских технопарка - "Московский транспорт" на базе Российского университета транспорта, "Косыгин парк" на базе РГУ имени А.Н. Косыгина и уже второй детский технопарк равных возможностей Российского государственного социального университета. Это позволило нам запустить программы обучения по пяти новым направлениям: умным технологиям на транспорте, цифровой моде, реверсивному инжинирингу, ресурсосбережению и рециклингу и экологии", - сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

12 детских технопарков в 2021 году присоединились к проекту "День без турникетов. Дети". С октября по декабрь для школьников проходили бесплатные познавательные экскурсии и мастер-классы. В общей сложности в 375 выездных мероприятиях акции поучаствовали более 8,5 тысячи ребят.

Более 10 тысяч юных москвичей вместе со своими родителями посетили семейные мастер-классы по дизайну, программированию, инженерному делу, химии, виртуальной и дополненной реальности, фотографии и другим дисциплинам. Всего прошел 1471 мастер-класс по 39 различным направлениям.

Также воспитанники детских технопарков приняли участие в отборе в федеральный акселератор "Технолидеры будущего" - общеразвивающую дополнительную программу по технологическому предпринимательству для школьников. В итоге в акселератор прошли шесть из 70 проектов, представленных слушателями детских технопарков. В числе лучших оказались ребята из "Альтаира" РТУ МИРЭА и "Наукограда" МФЮА. Для детских технопарков это стало первым шагом к погружению в сферу технологического предпринимательства.

В декабре прошлого года состоялся чемпионат "Технолидеры Москвы". Из 164 проектов школьников и студентов, представленных заочно, 64 было выбрано для участия в очном финале. В десятку лучших вошли три команды из детского технопарка "Москва" и сборная команда детских технопарков "Москва" и "Мосгормаш".

Сразу несколько площадок в прошлом году приглашали на программы, посвященные экологии. Во время голосования в проекте "Активный гражданин" весной 2021-го большинство москвичей высказались за то, что в план занятий нужно добавить темы экологии и зеленой экономики. К примеру, в "Менделеев-центре" прошли онлайн-лекции на тему охраны окружающей среды, а "Наукоград" МФЮА организовал летнюю профориентационную программу "Экология".

Кроме того, в минувшем году впервые провели шахматные турниры среди слушателей детских технопарков. В трех встречах приняли участие более 100 человек. В рамках одного из турниров прошел сеанс одновременной игры с Артемом Ахметовым- международным мастером и арбитром, организатором одного из самых крупных шахматных турниров Moscow Open.

В детских технопарках запустили новые профнавигационные программы. Так, во время весенних каникул прошла акция "Отличник". Ученики со второго по шестой класс, получившие по итогам четверти пятерки по всем предметам, бесплатно посетили шесть площадок профориентации. Среди них "Кидбург" и "Кидзания". В акции приняли участие 1,8 тысячи человек.

Справка РГ

Детские технопарки Москвы - это современные пространства для профориентации и обучения детей и подростков от семи до 18 лет. Они стали создаваться с 2016 года по инициативе Правительства Москвы. С момента открытия первого детского технопарка в различных программах обучения, мастер-классах и других мероприятиях приняли участие более 389 тысяч юных москвичей.

Все детские технопарки столицы объединяет онлайн-платформа, благодаря которой ребята могут выбрать интересное для себя направление, чтобы развивать свои навыки. Здесь можно найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.