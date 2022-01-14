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Видео: Финал фильма "Не время умирать" поставил новый мировой рекорд

Новости
    14.01.2022, 12:36
Текст:   Ася Кушнарева

Внимание, текст содержит спойлеры к фильму!

Финальная сцена фильма "Не время умирать" побила мировой рекорд по количеству уничтоженных взрывчатых веществ за дубль. Об этом сообщает Screen Rant, а также видеоролик, опубликованный на YouTube-канале James Bond 007.

В конце последнего фильма франшизы зрители впервые увидели смерть Джеймса Бонда. Агент 007 решает пожертвовать собой, чтобы разрушить планы злодея (Рами Малек) и спасти людей. Спецагент умирает в результате авиаудара, момент которого и стал рекордом.

Супервайзер визуальных эффектов фильма Крис Корбоулд рассказал, как узнал о том, что существует некий рекорд по количеству взрывчатки - в момент, когда он готовил площадку. Предыдущее достижение насчитывало 65 кг веществ, взорванных за один кадр. Сцена, поставленная Корбоулдом, в итоге включала в себя 136,4 кг в тротиловом эквиваленте, что и стало новым рекордом Гиннесса.

Кстати, издание сообщает, что режиссер Кэри Фукунага перебирал разные способы возможной гибели Бонда. Например, рассматривалась анонимная пуля. Но затем создатель фильма решил, что для этого персонажа нужна особенная смерть, ведь он не раз избегал гибели в последний момент. Поэтому было решено отпустить Дэниела Крейга из франшизы с рекордом.

Кто станет новым Джеймсом Бондом, пока не известно. В Сети возникает множество слухов и предположений по этому поводу.

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