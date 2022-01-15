Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ

Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Некоторые подробности подготовки недавней операции ОДКБ в Казахстане раскрыл в субботу Александр Лукашенко на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в этой стране, передает пресс-служба главы государства.

По словам белорусского руководителя, "вся операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - детализировал ход подготовки миссии Лукашенко.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни наступившего года, когда жители Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились и на другие города, в том числе на бывшую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату, где боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, занимаясь грабежом и мародерством.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.

Десять дней назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет Безопасности. Уже на первом его заседании он охарактеризовал ситуацию в республике как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".

В свою очередь Совет коллективной безопасности оперативно принял решение направить в страну Содружества коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. 7 января подтвердил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ.