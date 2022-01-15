Несгибаемые шипы и канавки-реки: тестируем зимние шины Dunlop

При создании "шиповки" Dunlop SP Winter Ice 03 инженеры сделали упор на адаптацию к российским условиям эксплуатации. "РГ" проверила японские модель в деле.

С приходом классической российской зимы со снегопадами и наледью на дорогах вопрос выбора эффективных и комфортных "шиповок" стал вдвойне актуальным. Модель Dunlop SP Winter Ice 03, разработанная в конструкторско-техническом центре японского города Кобе, может стать неплохим выбором.

Важно понимать, что эта резина создавалась не с чистого листа, а является результатом оптимизации предшественницы, модели Dunlop SP Winter Ice 02 образца 2015 года. Чтобы продвинуться вперед по всем статьям, было применено в том числе и компьютерное моделирование, а также учтены условия эксплуатации на ключевых рынках сбыта, важнейшим из которых является российский.

Передовые технологии

Фото: Борис Захаров / РГ

Предшественнице, "шиповке" Dunlop SP Winter Ice 02, как известно, доставалось от критиков за повышенный шум на асфальте, не идеальную плавность хода и провоцирование замедленных реакций на руление главным образом при движении по снегу. Чтобы устранить эти огрехи, химики прежде всего оптимизировали соотношение силики (диоксид кремния), высокомолекулярного полимера и смягчающих добавок. В результате резина нового поколения сохраняет необходимую жесткость на мягкой поверхности и эластичность на твердой.

Каркас шины при этом был усилен. Dunlop SP Winter Ice 03 лучше поглощает вибрации и удары за счет применения технологии Equilibrium (радиальная форма каркаса сохраняется при любой нагрузке). Протектор между тем остался направленным, его блоки получили V-образный рисунок, тогда как ламели выполнены в форме литеры А - для лучшего сцепления со снежным покрытием.

Но, пожалуй, главной конструктивной новацией стали диагональные канавки River Grooves, которые японские разработчики сравнивают с петляющей горной рекой - прорези извилистой формы оперативно отводят воду и снежную кашу из пятна контакта, точно быстрая река. В то же время такие волнистые элементы гасят шум от дороги.

При этом ламели в Dunlop SP Winter Ice 02 не случайно "нарезаны" под разными углами. Эта конфигурация препятствует деформированию блоков под нагрузкой - элементы протектора буквально поддерживают друг друга. Такая геометрия способствует также улучшению тормозных свойств на льду и курсовой устойчивости на асфальте.

Фото: Борис Захаров / РГ

Еще одно ключевое новшество - алюминиевые шипы с говорящим названием Anti-Tilt (в переводе - противодействующие наклону). Такие "когти", разработанные исследовательским центром, базирующемся в Германии, во-первых, компактнее и легче прежних: 0,8 г против 1,1 г. Во-вторых, после доработки опорной площадки последняя стала напоминать по форме ступню человека. Соответственно шип меньше смещается в посадочном гнезде. В-третьих, твердоплавкий сердечник V-образной формы получил скошенные кромки. Как следствие, он глубже вгрызается в лед и тише проявляет себя на асфальте.

И, наконец, шипов на рабочей поверхности стало сразу на 60% больше. При этом они распределены таким образом, что снижают шум от дороги на заметные 2 дБ. Неспециалисту, кстати, расположение "зубов" может показаться хаотичным, однако на самом деле места посадки четко выверены, а точнее - смоделированы с помощью компьютерных технологий ради акустического комфорта и плавности хода.

Проверка на дорогах

Фото: Борис Захаров / РГ

Первым делом проверяем тестовый автомобиль, обутый в шины Dunlop SP Winter Ice 03, на шоссе. За "бортом порядка - 15°C. На таком фоне сразу бросается в глаза малошумность "шиповки". Если покрышки второго поколения буквально цокали по асфальту, то теперь такой аккомпанемент практически сошел на нет. И это несмотря на радикальное увеличение числа шипов!

Одним словом, управлять автомобилем, обутым в шины третьей генерации, стало приятнее. Держишь крейсерские 100 км/ч на обледенелом шоссе, и не нужно повышать голос, чтобы тебя услышал коллега по экипажу.

В плане управляемости также налицо прогресс. Поскольку рабочая часть вольфрамового сердечника шипа теперь скошена, нагрузки на шип при торможении стали ниже, а из-за того, что алюминиевые "когти" теперь меньше смещаются в посадочном гнезде, машина, с одной стороны, увереннее стартует, а с другой - при резком торможении шипы лучше удерживаются в посадочных гнездах.

Кстати, тот факт, что шипы Dunlop держатся до последнего, отмечают реальные владельцы на интернет-форумах. Ну а раз высокотехнологические "гвозди" будут теряться реже, это, как ни крути, еще и вклад в ходимость покрышки.

Фото: Борис Захаров / РГ

Но вот мы съезжаем на плотно укатанный снег, и наблюдаем, как работает V образный протектор, изрезанный разнонаправленными ламелями. Как ни крути, эти усовершенствования позволяют резине новой генерации увереннее цепляться за снег. На участках с подтаявшим покрытием водянистая каша выбрасывается из пятна контакта, словно из катапульты - технология River Grooves работает. При этом в глубоком снегу развитый протектор действует как лопасти винта - колеса гребут, внося вклад в копилку проходимости.

Разумеется, пробуем новое оружие Dunlop и на льду и обращаем внимание прежде всего на по-спортивному четкие реакции на управляющие действия. В связке скользких поворотов новая шина дольше сохраняет зацеп, а при провокации заноса автомобиль ведет себя предсказуемо и не допускает экстремальных отклонений от траектории даже при отключенной системе стабилизации.

В результате машину легко контролировать на дуге, действуя рулем и газом. Все в порядке и с тормозной динамикой. Косвенное свидетельство тому - работа системы ABS. Электроника вмешивается не сразу, тормозишь "в пол", одновременно объезжая препятствие, и машина этому не противится.

В целом же поведение машины с покрышками Dunlop SP Winter Ice 03 можно оценить как предсказуемое и азартное, и все благодаря комплексу уже упомянутых ноу-хау - от направленного протектора с большим количеством трехмерных ламелей до доработанной формулы компаунда и оптимизации крепления и расположения шипов.

Выбор есть

Фото: Борис Захаров / РГ

У Dunlop SP Winter Ice 03 широкая линейка типоразмеров. Их - 26, посадочный диаметр от 14 до 20 дюймов, профиль - 40-65%. Плюс к тому, на рынке представлена также кроссоверная вариация этой резины - шина Dunlop Grandtrek Ice 03, имеющая диаметр от 16 до 22 дюймов и профиль 40-65%.

Такая покрышка ориентирована на более тяжелые и высокие автомобили класса SUV. Подчеркнем, что обе модификации имеют скоростной индекс Т (до 190 км/ч) и в целом схожи как по конструкции, так и по рисунку протектора.

Все исполнения выпускаются на заводе в Анкаре, здесь же производится их ошиповка. Цены начинаются примерно от 4500 рублей за покрышки 14-го диаметра. В сравнении с Dunlop SP Winter Ice 02, которая все еще продается, прайс на новинку текущего сезона в среднем на 10% выше.

Главные конкуренты SP Winter Ice 03- Nokian Hakkapeliitta 9 (от 5 тысяч рублей) и Bridgestone Blizzak Spike 02 (от 4 тысяч рублей). С нашими тестами этих шин вы также можете ознакомиться.

Фото: Борис Захаров / РГ