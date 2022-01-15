Несгибаемые шипы и канавки-реки: тестируем зимние шины Dunlop

С приходом классической российской зимы со снегопадами и наледью на дорогах вопрос выбора эффективных и комфортных "шиповок" стал вдвойне актуальным. Модель Dunlop SP Winter Ice 03, разработанная в конструкторско-техническом центре японского города Кобе, может стать неплохим выбором.
Важно понимать, что эта резина создавалась не с чистого листа, а является результатом оптимизации предшественницы, модели Dunlop SP Winter Ice 02 образца 2015 года. Чтобы продвинуться вперед по всем статьям, было применено в том числе и компьютерное моделирование, а также учтены условия эксплуатации на ключевых рынках сбыта, важнейшим из которых является российский.
Предшественнице, "шиповке" Dunlop SP Winter Ice 02, как известно, доставалось от критиков за повышенный шум на асфальте, не идеальную плавность хода и провоцирование замедленных реакций на руление главным образом при движении по снегу. Чтобы устранить эти огрехи, химики прежде всего оптимизировали соотношение силики (диоксид кремния), высокомолекулярного полимера и смягчающих добавок. В результате резина нового поколения сохраняет необходимую жесткость на мягкой поверхности и эластичность на твердой.
Каркас шины при этом был усилен. Dunlop SP Winter Ice 03 лучше поглощает вибрации и удары за счет применения технологии Equilibrium (радиальная форма каркаса сохраняется при любой нагрузке). Протектор между тем остался направленным, его блоки получили V-образный рисунок, тогда как ламели выполнены в форме литеры А - для лучшего сцепления со снежным покрытием.
Но, пожалуй, главной конструктивной новацией стали диагональные канавки River Grooves, которые японские разработчики сравнивают с петляющей горной рекой - прорези извилистой формы оперативно отводят воду и снежную кашу из пятна контакта, точно быстрая река. В то же время такие волнистые элементы гасят шум от дороги.
При этом ламели в Dunlop SP Winter Ice 02 не случайно "нарезаны" под разными углами. Эта конфигурация препятствует деформированию блоков под нагрузкой - элементы протектора буквально поддерживают друг друга. Такая геометрия способствует также улучшению тормозных свойств на льду и курсовой устойчивости на асфальте.
Еще одно ключевое новшество - алюминиевые шипы с говорящим названием Anti-Tilt (в переводе - противодействующие наклону). Такие "когти", разработанные исследовательским центром, базирующемся в Германии, во-первых, компактнее и легче прежних: 0,8 г против 1,1 г. Во-вторых, после доработки опорной площадки последняя стала напоминать по форме ступню человека. Соответственно шип меньше смещается в посадочном гнезде. В-третьих, твердоплавкий сердечник V-образной формы получил скошенные кромки. Как следствие, он глубже вгрызается в лед и тише проявляет себя на асфальте.
И, наконец, шипов на рабочей поверхности стало сразу на 60% больше. При этом они распределены таким образом, что снижают шум от дороги на заметные 2 дБ. Неспециалисту, кстати, расположение "зубов" может показаться хаотичным, однако на самом деле места посадки четко выверены, а точнее - смоделированы с помощью компьютерных технологий ради акустического комфорта и плавности хода.
Первым делом проверяем тестовый автомобиль, обутый в шины Dunlop SP Winter Ice 03, на шоссе. За "бортом порядка - 15°C. На таком фоне сразу бросается в глаза малошумность "шиповки". Если покрышки второго поколения буквально цокали по асфальту, то теперь такой аккомпанемент практически сошел на нет. И это несмотря на радикальное увеличение числа шипов!
Одним словом, управлять автомобилем, обутым в шины третьей генерации, стало приятнее. Держишь крейсерские 100 км/ч на обледенелом шоссе, и не нужно повышать голос, чтобы тебя услышал коллега по экипажу.
В плане управляемости также налицо прогресс. Поскольку рабочая часть вольфрамового сердечника шипа теперь скошена, нагрузки на шип при торможении стали ниже, а из-за того, что алюминиевые "когти" теперь меньше смещаются в посадочном гнезде, машина, с одной стороны, увереннее стартует, а с другой - при резком торможении шипы лучше удерживаются в посадочных гнездах.
Кстати, тот факт, что шипы Dunlop держатся до последнего, отмечают реальные владельцы на интернет-форумах. Ну а раз высокотехнологические "гвозди" будут теряться реже, это, как ни крути, еще и вклад в ходимость покрышки.
Но вот мы съезжаем на плотно укатанный снег, и наблюдаем, как работает V образный протектор, изрезанный разнонаправленными ламелями. Как ни крути, эти усовершенствования позволяют резине новой генерации увереннее цепляться за снег. На участках с подтаявшим покрытием водянистая каша выбрасывается из пятна контакта, словно из катапульты - технология River Grooves работает. При этом в глубоком снегу развитый протектор действует как лопасти винта - колеса гребут, внося вклад в копилку проходимости.
Разумеется, пробуем новое оружие Dunlop и на льду и обращаем внимание прежде всего на по-спортивному четкие реакции на управляющие действия. В связке скользких поворотов новая шина дольше сохраняет зацеп, а при провокации заноса автомобиль ведет себя предсказуемо и не допускает экстремальных отклонений от траектории даже при отключенной системе стабилизации.
В результате машину легко контролировать на дуге, действуя рулем и газом. Все в порядке и с тормозной динамикой. Косвенное свидетельство тому - работа системы ABS. Электроника вмешивается не сразу, тормозишь "в пол", одновременно объезжая препятствие, и машина этому не противится.
В целом же поведение машины с покрышками Dunlop SP Winter Ice 03 можно оценить как предсказуемое и азартное, и все благодаря комплексу уже упомянутых ноу-хау - от направленного протектора с большим количеством трехмерных ламелей до доработанной формулы компаунда и оптимизации крепления и расположения шипов.
У Dunlop SP Winter Ice 03 широкая линейка типоразмеров. Их - 26, посадочный диаметр от 14 до 20 дюймов, профиль - 40-65%. Плюс к тому, на рынке представлена также кроссоверная вариация этой резины - шина Dunlop Grandtrek Ice 03, имеющая диаметр от 16 до 22 дюймов и профиль 40-65%.
Такая покрышка ориентирована на более тяжелые и высокие автомобили класса SUV. Подчеркнем, что обе модификации имеют скоростной индекс Т (до 190 км/ч) и в целом схожи как по конструкции, так и по рисунку протектора.
Все исполнения выпускаются на заводе в Анкаре, здесь же производится их ошиповка. Цены начинаются примерно от 4500 рублей за покрышки 14-го диаметра. В сравнении с Dunlop SP Winter Ice 02, которая все еще продается, прайс на новинку текущего сезона в среднем на 10% выше.
Главные конкуренты SP Winter Ice 03- Nokian Hakkapeliitta 9 (от 5 тысяч рублей) и Bridgestone Blizzak Spike 02 (от 4 тысяч рублей). С нашими тестами этих шин вы также можете ознакомиться.