Почему барабанные тормоза никак не умрут

Тормоза барабанного типа имеют ряд плюсов и минусов в сравнении с более современными и эффективными дисковыми механизмами, однако несмотря на архаичность схемы такие системы все еще остаются в строю. Так почему же дисковые тормоза все никак не отправят барабанных собратьев на свалку истории?

Барабанный, или фрикционный тормоз, как известно, осуществляет торможение за счет сил трения между внутренней поверхностью вращающегося барабана и расположенными внутри цилиндра неподвижными тормозными колодками. Дисковые тормоза, напротив, состоят из вращающегося диска и двух неподвижных колодок, установленных с обеих сторон диска внутри суппорта. Так какая же система лучше?

Минусы барабанных механизмов

На данный момент барабанные тормоза стремительно утрачивают популярность у автопроизводителей по ряду причин и используются в легковом транспорте в основном на доступных моделях. Одна из причин - неэффективное охлаждение. При торможениях с высоких скоростей барабанные тормоза в силу закрытой конструкции испытывают сильный перегрев. Дисковые же тормоза, напротив, открыты и хорошо охлаждаются воздухом.

В то же время у барабанов не на высоте самоочистка. Если внутрь барабана просачивается влага (редко, но случается), то в мороз тормозной механизм обледеневает изнутри и возникают проблемы с тем, чтобы стронуть машину с места. Попадание же грязи в барабан чревато нестабильностью торможения.

Барабанные тормоза также срабатывают медленнее и грубее, чем дисковые, что обусловлено нестабильностью пятна контакта колодки и поверхности барабана. К тому же вскрытие барабана может быть проблемой - со временем крышка может прикипать, а многие водители и сервисмены снимают тормозной барабан, ударяя молотком по его внешнему поясу, рискуя таким образом отколоть часть детали.

Правда и то, что по мере эксплуатации в барабанах накапливаются продукты износа, попросту говоря - металлическая пыль от колодок. Когда ее наберется много, эффективность замедления снизится. Поэтому необходимо продувать барабанные механизмы воздухом на каждом техобслуживании и даже чаще. Впрочем, прогресс и здесь не стоит на месте. Современные исполнения "барабанов" имеют как улучшенную защиту от перегрева, так и большую стойкость к износу, чем их предшественники.

Износ же можно определить через специальное отверстие, с внутренней стороны тормозного щита. Однако по факту сделать это непросто, и водители ориентируются в большей степени на цикличное биение тормозной педали при торможении и характерный металлический скрип. Между тем, когда фрикционные накладки достигают минимальной толщины, колодки необходимо без промедления менять, поскольку они могут оставлять на барабанах канавки и в конце концов вывести деталь строя.

Плюсы барабанных механизмов

Чего у барабанных тормозов не отнять, так это внушительного ресурса. Дело в большой рабочей поверхности колодок, равно как большей толщине рабочей части барабана. В результате колодки в барабанах ходят по 100 тысяч километров (в среднем в два -три раза больше дисковых аналогов).

Второй жирный плюс ставим "барабанам" за хорошую защиту от грязи. Тормозные колодки, пружины, гидравлические цилиндры и распорные планки здесь спрятаны в барабане, как в своего рода кофре. В результате грязь, снег, пыль, песок редко проникают внутрь барабана (если только вы не буксуете часами в грязевой колее или песке) и соответственно не влияют на работоспособность механизма. Из-за этого барабанные тормоза ценят владельцы, которые эксплуатируют свои автомобили в тяжелых условиях - речь прежде всего о джиперах и всех тех, кто передвигается по пересеченке чаще, чем по асфальту.

Кроме того, не следует забывать о тормозном потенциале барабанных систем. Закрытая конструкция позволяет сделать площадь трения значительно большей, чем у дисковых аналогов. И, кстати, такая схема отлично подходит для крупных и тяжелых автомобилей - фургонов, пикапов и микроавтобусов, не говоря уже о грузовиках и автобусах.

Еще одно не самое очевидное преимущество - простое и надежное совмещение с механизмом стояночного тормоза. Это обстоятельство, к слову, облегчает ремонт и обслуживание автомобиля.

Но, пожалуй, главный аргумент, почему барабанами до сих пор комплектуют многие массовые модели, это простота производства и дешевизна обслуживания. В частности, поскольку барабанные тормоза не выделяют много тепла, для них применяются более дешевые расходники - к примеру, тормозные жидкости на масло-спиртовой основе, имеющие низкую температуру кипения.

Барабан барабану - рознь

Отметим также, что современные барабанные системы уже не такие простые, как прежде, и главным различием между ними является материал. На данный момент выбор можно сделать между алюминиевыми и чугунными исполнениями. Первые мыслятся как передовые, вторые - как "долгоиграющие", но морально устаревшие.

Детали из "летучего" металла минимизируют один из недостатков барабанов - большие неподрессоренные массы, что позитивно сказывается на управляемости.

Кроме того, алюминий в отличие от чугунных аналогов не коррозирует. В итоге внутренняя и внешняя поверхности таких барабанов остаются чистыми. С другой стороны, в сравнении со старым-добрым чугуном алюминий быстрее изнашивается и больше подвержен деформации при перепаде температур. К тому же такие диски прикипают даже сильнее, чем чугунные аналоги, а если вы задумали снять такие барабаны, то не обойтись без специальных "съемников", иначе шансы разбить деталь будут велики.

Как бы то ни было, барабанные тормоза на легковом транспорте все же доживают свой век. Ведущие автопроизводители смогли подружить этот вид тормозной системы с ABS и ESP. Однако с активным внедрением "умных" систем стабилизации, элементов автоматического управления, гибридных технологий и электропривода работы по адаптации такой электроники к архаичным барабанным механизмам становятся экономически невыгодными.